EaseUS Video Editor, crea contenido multimedia gratis y fácilmente

Muchas veces necesitamos crear videos de forma sencilla, pero entre tantas opciones no sabemos ni por donde buscar. Yo no soy experta en hacer videos pero con EaseUS Video Editor pude crear uno con solo estar probando sus características y me piqué y no me quedó nada mal considerando que eran solo tomas de un chat.

Este editor de video gratuito permite hacer todas las fases que un video debe tener, la entrada, el desarrollo y el cierre y ofrece herramientas que ayudan a pulirlo si quieres algo más elaborado.

Por supuesto puedes agregarle audio, fotografías, animaciones, transiciones y texto y editar a tu gusto cada una de las opciones que aparecen hasta que queden como te gusten y hasta bajar solo las que te agraden si no quieres que ocupen mucho espacio en tu equipo, como en mi caso, aunque otras no se pueden acceder sin pagarlas.

Como ven en la imagen de entrada pude agregar un texto y cambiarle el tono, color del diseño predeterminado y luego meterle una transición y animación antes de meter el video. Los audios se pueden probar antes de incluirlos, pero es necesario descargarlos.

El editor de video permite recortar, cortar, dividir, fusionar, rotar y mezclar videoclips, además de agregar más de 50 efectos, así como acelerar o ralentizar la velocidad entre otras opciones, como los filtros y superposiciones.

Eso no es todo, si no quieres seleccionar los contenidos de audio que incluye, puedes importar tus audios musicales o de voz (si posees un micrófono) y mezclarlos.

Otra de sus ventajas es la de poder agregar diferentes formatos de archivos de vídeo, permitiendo importarlos ya sea desde la computadora o videocámaras, cámaras DV, videocámaras, cámaras web y teléfonos móviles.

No solo eso, si no que se puede exportar para ser visualizado en iPhone XS Max, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone XS, iPhone XR, iPad, Samsung Galaxy, entre otros smartphones, respaldar en DVD o subir el contenido a tus redes sociales como YouTube, Facebook, Twitter, entre otras. También es compatible con el reproductor de Windows Media 11 o versiones superiores para la reproducción de vídeo WMV y en DirectX: Microsoft DirectX 9.0c o posterior.

Ten en cuenta que el programa es para Windows en sus versiones 7, 8 y 10. Es compatible con los siguientes formatos de vídeo/audio:

Vídeo – avi, mpeg, wmv, mp4, mov y mucho más.

Audio – wav, mp3, m4a, mid, flac, aac, wma, au, aiff, ogg y mucho más.

Imagen: bmp, jpg, png, gif, tif, heic entre otros.

El siguiente video fue armado con pedazos hechos de un chat, no tenía el propósito de ser público, pero sirvió como ejemplo del uso del programa al probar sus funciones, por lo que se creó un poco cargado con dicho fin.

La principal diferencia con la versión de pago, es que aquí no se pueden incluir algunos contenidos como las transiciones, no se guarda a 1080p y aparece una marca de agua. Así que, si quieres tener acceso a todas estas opciones, el precio del programa es de $29.95 USD.