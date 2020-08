Estados Unidos usa apps para rastrear a los ciudadanos

Uno de los argumentos usados por el gobierno de Estados Unidos contra empresas y programas provenientes de China, es el rastreo de los ciudadanos para que la información sea usada por sus autoridades. Resulta que se ha descubierto que también el gobierno del presidente Trump emplea código de rastreo en las apps de los smartphones, para espiar a sus residentes.

Al respecto no se ha pronunciado, el gobierno, pero la empresa Anomaly Six LLC, encargada de realizar tal actividad lo ha confirmado. Esta es una empresa ubicada en Virginia en donde meten dentro del código en un mínimo de 500 apps para smartphones, enfocado al rastreo de cientos de millones de personas a nivel mundial, aunque los principales sospechosos se ubican en su país.

Esta empresa tiene relación con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y con el de Inteligencia, por lo que se asume que deben tener objetivos específicos…sobre todo porque los dueños son veteranos militares expertos en el tema.

Anomaly Six LLC no crea apps, pero paga a desarrolladores de la misma para que incorporen su código de rastreo en la que hacen, para que de forma anónima se recolectan los datos y les sean enviados. Ellos los cotejan y luego se lo venden al gobierno de Estados Unidos.

Todo este movimiento es legal, ya que no es usado con fines comerciales. Como se mencionó, no se tiene identificada a la persona que se rastrea, aunque es evidente que la app con el código sabe tu dirección, trabajo y las actividades realizadas para considerar si se es persona de interés o no. Por ahora no se sabe cuáles son exactamente esas apps con el código ni el uso que el gobierno le da a los datos de esas personas, aunque sin duda, mantener la seguridad del país será uno de los objetivos de la misma.

Mientras tanto, una publicación de Reuters indica que el Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibiría que la app TikTok aparezca en la Play Store y la App Store, así como de los servicios de publicidad, así como la de aceptar los términos de uso para poder descargar la app, en caso de que ByteDance no llegue a ningún acuerdo de venta.

Lo interesante es que el documento no menciona ninguna sanción o medida en contra de WeChat, la otra app que también le fue hecha una orden ejecutiva, que se supone, debe padecer las mismas consecuencias.

Con información de The Wall Street Journal y Reuters.