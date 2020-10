Amazon Prime Video te trae los estrenos que llegarán a Amazon Prime Video en octubre para que los miembros los puedan ver al instante o descarguen para verlos sin conexión a internet.

1 DE OCTUBRE

Conoce realmente con quién trabajas en La Sucursal, una divertida comedia colombiana. Los empleados de la sucursal Zona Industrial del Banco Nacional Obrero regresan de unas merecidas vacaciones para enfrentar una encuesta de clima laboral, que mostrará las personalidades de todos en la oficina.

Empieza la temporada de terror con In Fabric, una historia inquietante de fantasmas que sucede detrás de una tienda departamental en el periodo de rebajas de invierno. Sigue las devastadoras consecuencias de un vestido maldito que pasa de persona a persona.

The Rental, el debut como director de Dave Franco, cuenta los acontecimientos de cuando Charlie, su esposa Michelle, el hermano de Charlie, Josh, y la novia de Josh, Mina, deciden rentar una casa con vista al mar para una escapada de fin de semana. Después de que la solicitud de Mina para rentar la casa es rechazada sin ningún motivo, Charlie envía una y es aceptada. Al llegar a la propiedad remota, el grupo se encuentra con el misterioso dueño de la propiedad, Taylor. Este regresa más tarde para dejar un telescopio para que lo use el grupo, lo que alarma a Mina. El grupo se instala y rápidamente queda claro que alguien está observando a los invitados desprevenidos. Lo que debería haber sido un viaje de fin de semana de celebración se convierte en algo mucho más siniestro.

2 DE OCTUBRE

Da una mirada al interior de la temporada 2019/2020 del equipo Tottenham Hotspur de la Premier League en All Or Nothing: Tottenham Hotspur. Demuestra tu pasión y llénate de emoción al ver todo lo que está detrás de este maravilloso equipo.

No te pierdas la segunda temporada de Savage X Fenty Show

Un desfile de moda único que celebra la nueva colección Otoño 2020 del ícono de la música y la moda, Rihanna. La extraordinaria experiencia de moda contará con una combinación de modelos, actores, actrices y bailarinas usando los más recientes estilos salvajes, con presentaciones especiales de algunos de los nombres más candentes de la música. El Savage X Fenty Show Vol. 2 va a elevar los estándares, contará con presentaciones de una alineación estelar, incluyendo al ícono del hip-hop, Travis Scott y a las superestrellas internacionales Bad Bunny, Ella Mai, Miguel, Mustard, Roddy Ricch y Rosalía durante la experiencia. Veteranos del Savage X Fenty Show, Bella Hadid, Big Sean, Cara Delevingne, Christian Combs, Normani y Paloma Elsesser regresan, desfilando con recién llegadxs como Lizzo, Demi Moore, Erika Jayne, Gigi Goode, Irina Shayk, Laura Harrier, Paris Hilton, Rico Nasty, Shea Couleé, Willow Smith, Chika, Miss 5th Avenue, Jaida Essence Hall y muchos más, vistiendo los estilos más recientes y haciendo debut de la colección feroz y sin remordimientos, Otoño 2020 de Savage X Fenty.

6 DE OCTUBRE

Ve por tus palomitas y prepárate para ver el estreno de las películas de Blumhouse que Amazon Prime Video trae para ti.

Después de perder a su esposa y su memoria en un accidente automovilístico, un padre soltero desesperado por volver a ser él mismo e intentando criar a su hija, se somete a un agonizante tratamiento experimental que lo lleva a cuestionarse quién es realmente.

The Lie

Cuando su hija adolescente confiesa haber matado impulsivamente a su mejor amiga, dos padres desesperados intentan encubrir el horrible crimen, llevándolos a una complicada red de mentiras y engaños.

8 DE OCTUBRE

Para seguir con los espeluznantes estrenos, llega Haunt, una película que te pondrá los pelos de punta. Un grupo de amigos en Halloween se encuentra con una casa embrujada “extrema” que promete alimentarse de sus miedos más oscuros. La noche se vuelve mortal cuando se dan cuenta de que algunas pesadillas son reales.

Llega la segunda temporada de The Twilight Zone

En esta segunda temporada de la versión actualizada de la serie de antología clásica, siguen los relatos de ciencia ficción, misterio y terror, con reconocidos invitados especiales en cada episodio y producida por Jordan Peele. Entre los invitados esta temporada destacan: Gillian Jacobs, Morena Baccarin, Jurnee Smollett, Sky Ferreira, Joel McHale, Jenna Elfman, Topher Grace y George Takei.

9 DE OCTUBRE

Llega Súbete a mi moto, una serie llena de emociones y música con la que no podrás dejar de cantar las canciones de lo que ha sido uno de los grupos musicales más importantes en la historia de Latinoamérica y el mundo.

La serie cuenta la historia detrás del éxito y la popularidad de Menudo a través de 15 episodios llenos de música, remembranzas y aventuras.

Con drama, emoción, anécdotas increíbles y canciones antológicas que marcarán el comienzo y gran parte de cada episodio, Súbete A Mi Moto contará una aventura de proporciones épicas: la historia del fenómeno juvenil que revolucionó para siempre la música pop Latina.

13 DE OCTUBRE

Llegan otros 2 terroríficos estrenos de Blumhouse que no podrás dejar de ver.

Nocturne

Una pianista increíblemente talentosa hace un trato fáustico para alcanzar a su hermana mayor en una prestigiosa institución para músicos clásicos.

Evil Eye

Una madre supersticiosa está convencida de que el nuevo novio de su hija es la reencarnación de un hombre que intentó matarla hace 30 años.

23 DE OCTUBRE

Penny Dreadful City Of Angels

1938 en Los Ángeles es una época y un lugar profundamente permeado de tensión social y política. Cuando un espantoso asesinato conmociona a la ciudad, el detective Tiago Vega y su socio Lewis Michener se ven involucrados en una historia épica que refleja el valioso pasado de Los Ángeles: desde la construcción de las primeras autopistas de la ciudad y sus profundas tradiciones del folclore mexicano-estadounidense, hasta las peligrosas acciones de espionaje del Tercer Reich y el auge de la evangelización por radio. En poco tiempo, Tiago y su familia lidian con poderosas fuerzas que amenazan con destruirlos.

30 DE OCTUBRE

Si eres fan de los comics, no puedes dejar de ver Utopia, una serie llena de aventuras y retorcidos acontecimientos que no es lo que parece.

Un grupo de fans de los comics se conocen en línea y comparten su obsesión por un comic, aparentemente de ficción, llamado “Utopia”. Juntos, Becky, Ian, Samantha Wilson y Grant desentierran significados ocultos dentro de las páginas de “Utopia,” que predicen amenazas para la humanidad. Se dan cuenta de que no son solamente indicios de una conspiración; son peligros reales que están ocurriendo en el mundo ahora. El grupo emprende una aventura peligrosa, llevándolos cara a cara con el famoso personaje central del comic, Jessica Hyde, quien se une a su misión de salvar al mundo mientras guarda secretos propios.

El thriller de conspiración de ocho partes viene del autor best-seller y la galardonada guionista, Gillian Flynn (Gone Girl, Sharp Objects).

Detrás de la montaña

Miguel es un hombre joven y solitario cuya vida cae en una rutina monótona que implica trabajar en una oficina pública de mecanografía, cuidar a su madre y soñar con Carmela, una de sus clientas habituales que regresa todos los días para escribir una nueva carta a su novio. Un día, esta burbuja “perfecta” de insatisfacción desaparece cuando encuentra a su madre muerta en el suelo con una carta en la mano dirigida al padre que los abandonó. Este trágico hecho lo obliga a enfrentarse a un pasado que había ignorado y lo lleva a tomar la decisión de buscar a su padre con la intención de asesinarlo.

Conoce La Sirena, una película que te pondrá de muy buen humor de principio a fin. La sirena Shan es enviada a deshacerse de Xuan para detener su proyecto que amenaza la vida marina y toda la especie de sirenas. Esto los lleva a enamorarse el uno del otro, dando paso a que una organización oculta quiera capturarlos. ¿Podrá Xuan salvar a Shan antes de que sea demasiado tarde?

Descubre lo que piensan tus animales favoritos y se cómplice de Little Miss Dolittle en sus divertidas aventuras. Una niña de once años puede hablar con los animales. Cuando un ladrón causa problemas en el zoológico local, ella llega al rescate.

Atrévete a conocer Truth Seekers, una serie de comedia y drama sobrenatural sobre un equipo de investigadores paranormales de medio tiempo que se unen para descubrir y filmar las apariciones de fantasmas en todo el Reino Unido, compartiendo sus aventuras en un canal en línea para que todos las vean. Sin embargo, mientras vigilan iglesias embrujadas, búnkeres subterráneos y hospitales abandonados con su variedad de mecanismos caseros de detección de fantasmas, sus experiencias sobrenaturales se vuelven más frecuentes, más aterradoras e incluso mortales, a medida que comienzan a descubrir una conspiración que podría provocar el apocalipsis para toda la raza humana. Únete al regreso de Nick Frost y Simon Pegg, en una aventura que no te puedes perder.