WhatsApp está trabajando en una nueva función que está diseñada para mejorar la seguridad y privacidad del usuario. Según el sitio WABetaInfo, la compañía está desarrollando una función que pronto se implementará en la aplicación móvil tanto para dispositivos iOS como para Android.

Se trata de la desaparición de fotos e imágenes que se pueden enviar en los chats personales y grupales. Dichas fotos no se podrán exportar ni copiar desde el chat, y también existe la posibilidad que tampoco se pueda hacer captura de pantalla. La característica aún no está disponible para los usuarios y no se sabe cuándo se implementará exactamente.

Esto es un nuevo intento de WhatsApp de trata de aumentar la privacidad y ser más claros con las nuevas reglas que los usuarios deben adoptar el 15 de marzo. La eliminación de mensajes es una función que parece inútil, pues según XDA Developers, la aplicación no interfiere de ninguna manera con tomar capturas de pantalla y ni siquiera advierte al remitente sobre tales intentos.

Por otro lado, los desarrolladores de la aplicación ahora están implementando una nueva característica que permitirá a los usuarios del mensajero importar paquetes de pegatinas de terceros. WABetaInfo descubrió que WhatsApp está probando tal característica desde hace muchos meses, y ahora están informando que la compañía finalmente lo está implementando a los usuarios de algunos países.

Por ahora, la opción de importar paquetes de pegatinas de terceros solo está disponible en Brasil, India e Indonesia, pero hay que tener la versión 2.21.5.6 de WhatsApp Beta y 2.21.40 en iOS. Probablemente la función se extienda a otros países en los próximos días, por lo que hay que tener paciencia.

Con información de XDA Developers