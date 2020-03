Google Assistant lee páginas web en voz alta en Android.

Read it es una nueva característica que Google dio a conocer para su asistente, durante el CES 2020, la cual lee texto de las páginas web en voz alta. Ahora ya está disponible en tu smartphone Android.

Desde este ayer empezó a estar disponible desde las versiones Lollipop. Para activarlo se necesitan hacer los siguientes pasos:

Abre tu navegador y entra a la página que deseas que te sea leída. Con el artículo en la pantalla, activa Google Assistant diciendo “Hey Google” o la que uses para los comandos por voz. Después da la orden “Hey Google, read it” o “Hey Google, lee esta página.” Google Assistant leerá toda la página con auto desplazamiento y enfatizando las palabras a medida que avance.

Read It incluso puede traducir en 42 idiomas de forma automática, por lo que no importa si está en chino, lo leerá en español, aunque no será perfecto en gramática, pero lo suficiente para entenderse.

Sin duda esta función ayudará por igual a personas que tienen problemas de visión o dependen de comandos de voz para navegar en sus smartphones. Se espera que a futuro esté disponible en otras plataformas.