YouTube Go cerrará en agosto

Justo con el sello de Google de matar servicios a diestra y siniestra no importando los sentimientos de los usuarios, la empresa del buscador ha anunciado que pronto cerrará uno de sus servicios que, quizás sigue siendo útil para miles de usuarios con teléfonos de gama baja. YouTube Go.

Esta app es una versión descafeinada de la app principal, que llegó hace unos años junto con Android Go para ayudar a servir el nicho de los celulares básicos, con otras aplicaciones livianas como Maps Go e incluso Google Go.

Google parece estar cambiando su enfoque, y parece estar alejándose de las soluciones para la gama baja, prefiriendo en su lugar desarrollar y mejorar las aplicaciones que son más adaptables en todos los ámbitos.

Es por esto que se ha confirmado que la compañía cerrará YouTube Go para siempre, esto comenzará a suceder paulatinamente en todo el mundo a partir de agosto de este año. Si bien Google no ha dado una fecha límite para cuando el acceso se cortará por completo, esto podría ser más pronto que tarde, probablemente sea este mismo año.

El gigante de Mountain View está mejorando para que sus aplicaciones se adapten a condiciones de datos móviles más lentas, sin la necesidad de una app dedicada, como las aplicaciones web progresivas.

Así que YouTube Go es el nuevo servicio que entrará al cementerio de servicios muertos de Google, donde recientemente ingresó Chrome Lite, y próximamente la app descafeinada de YouTube.