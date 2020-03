Google deshabilita las búsquedas con la palabra ‘coronavirus’ en Play Store

Si haces una búsqueda dentro del Google Play Store con la palabra ‘coronavirus’ no te ofrecerá ninguna información

Google ha comenzado a deshabilitar las búsquedas relacionadas con la palabra coronavirus y también COVID-19 con el único objetivo de no incitar a la desinformación y evitar que aplicaciones ofrezcan información no relevante a los usuarios.

El coronavirus además de cobrar muchas vidas humanas, también acabo con los eventos más importantes en el ámbito tecnológico, pues debido a esta nueva cepa se cancelaron grandes eventos como el Mobile World Congress 2020 y el Google I/O 2020 que se llevaría a cabo en mayo próximo.

De esta manera, si quieres hacer una búsqueda dentro del Google Play Store con la palabra ‘coronavirus’ no te ofrecerá ninguna información. Esto sucede tanto en la aplicación para dispositivos móviles como en la versión web, así que no hay manera de encontrar aplicaciones relacionadas con el virus, al menos no de esta forma.

Hasta el momento Google no ha hecho ningún anuncio relacionado con los términos de búsqueda en Play Store. Sin embargo, es muy probable que Google esté impidiendo que aplicaciones y juegos maliciosos intenten capitalizar los miedos del coronavirus ofreciendo desinformación errónea.

Con información de AndroidAuthority