Google ha anunciado que a partir de septiembre lanzará una actualización de seguridad que puede afectar a algunos archivos de Google Drive. Los enlaces se actualizarán con una clave de recurso que los hará más seguros, pero requerirán de nuevas solicitudes de acceso en algunas situaciones.

Una vez que la actualización se haya puesto en marcha, solo se podrá acceder a ciertos archivos de la unidad a través de un enlace con una clave de recurso adjunta. La compañía ha compartido esta información en su blog oficial:

Esta actualización de seguridad se aplica a algunos archivos de Google Drive para que los vínculos de uso compartido sean más seguros. La actualización agregará una clave de recurso para compartir vínculos. Una vez que la actualización se ha aplicado a un archivo, los usuarios que no han visto el contenido antes tendrán que usar una dirección URL que contiene la clave de recurso para obtener acceso, y aquellos que han visto el archivo antes o tienen acceso directo no necesitarán la clave de recurso para tener acceso al archivo.

Google ha dicho que este cambio afectará a todos los usuarios de Google Drive, tanto a los gratuitos con cuentas Gmail como a los de pago de Workspace y G Suite. Para evitar que muchos usuarios no pierdan acceso a los enlaces que cambien, la compañía permitirá que, antes del 23 de junio, el administrador de los enlaces elija no aplicar la actualización de seguridad, pero no es recomendable.

Con información de Google