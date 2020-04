Google elimina el gráfico circular con la distribución de Android

Desde hace unos meses ya no se suele ver el gráfico de la distribución de las versiones existentes de Android, tal vez porque no le conviene que sea fuente de ataques. Ese gráfico ya no existe y aunque se rumoreó que desapareció, en realidad se puede consultar si se sabe cómo.

El problema de los atrasos en obtener las nuevas actualizaciones aún es visible. Esto se explica en parte en problemas técnicos pero también en equipos que no son actualizables porque los usuarios no los cambian.

Desde octubre de 2018 dejaron de aparecer las actualizaciones mensuales. Luego se vió algunos datos presentados durante el el Google I/0 2019, en donde de nuevo se evidenció este problema.

Los datos son necesarios para que los programadores consideran la compatibilidad de las apps que lanzarán. Para poder ver la distribución es necesario acceder a Android Studio y crear un nuevo proyecto, al seleccionar una versión, se obtienen los datos precisos de cada versión existente.

Con base en esta se sabe la siguiente distribución

Android 4.0 “Ice Cream Sandwich”: 0.2%

Android 4.1, 4.2 a 4.3 “Jelly Bean”:1.7%

Android 4.4 “KitKat:”4%

Android 5 “Lollipop”: 9.2%

Android 6 “Marshmallow”:11.2%

Android 7 “Nougat”:12.9%

Android 8 “Oreo”: 21.3%

Android 9 “Pie”: 31.3%

Android 10 8.2%

Este año se espera el lanzamiento de Android 11, pero la versión actual tiene un decepcionante 8.2%. Así que mostrar de forma anual en vez de mensual sería una mejor medida, dado que no hay cambios significativos.

Con información de Gizmochina