Durante la presentación oficial del nuevo router Nest Wifi Pro compatible con Wi-Fi 6E, la empresa Google también dio a conocer que trabaja en una nueva versión de su aplicación Google Home, la cual tendrá una nueva interfaz de usuario como su cambio más importante.

Es importante mencionar que esta actualización todavía no está disponible para todos los usuarios, ya que la nueva app se encuentra en una etapa de desarrollo temprana, por lo que presenta inconsistencias y errores para usarla en el día a día.

La app Google Home recibirá una interfaz más pulida con elementos de Material Design 3, con nuevas formas de botones y una nueva barra inferior, pero todavía no hay soporte para Material You, por lo que la temática dinámica no la veremos en la aplicación, al menos no por ahora.

Google ha reorganizado la forma en la que navegaremos por la aplicación, donde la barra inferior ahora tiene cinco secciones: Favoritos, Dispositivos, Automatizaciones, Actividad y Configuración.

Es evidente que se podrán agregar los dispositivos más utilizados en la sección de Favoritos, ver todos los dispositivos conectados a la misma red en Dispositivos, en Automatizaciones se pueden iniciar rutinas domésticas, mientras que en Actividad se podrá ver los últimos dispositivos conectados.

Si bien la nueva aplicación ya parece estar lista para debut oficial, la verdad es que aún faltan pulir algunos elementos para considerarla cien por ciento estable.

Imágenes: Artem Russakovskii