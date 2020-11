Google ha estrenado una nueva versión de la app “Google Pay”, tanto para Android como para iOS, pero por ahora solo se puede acceder por invitación, ya que es una versión de acceso previo en Estados Unidos.

Completamente rediseñada, deja realizar pagos directos en la parte superior de tus conocidos y los negocios y servicios que aceptan Google Pay. con la app para explorar se pueden conocer ofertas y recompensas.

Permite administrar el dinero, al conectar la cuenta de sus tarjetas por medio de Plaid, para mostrar los balances y rastrear pagos y transacciones.Puede importar y exportar notas de pagos con Google Fotos y así siempre saber el balance exacto entre los ingresos y egresos o buscar las compras hechas.

Muestra la tarjeta principal y al tocarla permite cambiar a otra, ver notas, tarjetas de regalo, membresías. Agrega un perfil con un código QR para compartir y hasta se puede recomendar a personas para que lo usen, recibiendo una bonificación si se completa la acción.

La desventaja principal es que solo se puede usar en un solo smartphone, lo que lo bloquea si usas una cuenta en dos equipos o más, por lo que se tiene que crear otro usuario para que no muestre la advertencia de que se usa en otro equipo y no tengas que volver a configurar. Lo que no cambia es el uso de los pagos por medio de NFC. Así que hay tiempo de ver cómo madura si es que algún día llega a México.

Google Plex

Finalmente Google ha dado a conocer su primera tarjeta de crédito con acceso a los bancos, al lanzar su primer producto en convenio con CiTi en Estados Unidos.

Google Plex Account ayuda a administrar el dinero y ver todas las transacciones realizadas, organizadas y fáciles de buscar, ya sea por categoría, ubicación, entre otras opciones. Muestra el balance de tu cuenta y permite agregar, mover dinero, ver detalles de la cuenta, bloquear la tarjeta y la lista de movimientos por cuentas.

La sección de ahorros permite alcanzar las metas, con opciones como rendonder transferencias de las compras para juntar de poquito en poquito.

Google indica que las cuentas son gratuitas, sin cargos mensuales, o por servicio, mínimo de cuenta, uso de cajeros o sobregiros.

Como se ve en la imagen, tiene una tarjeta con un diseño basado en Google con su logo y el de Pay más el de su socio (Citi y Stanford Credit Union), BBVA entre otros. Después se agregaran más y estará disponible hasta 2021 en ese país.

Con información de 9to5google 1, 2 y 3