Google Lens es una función muy completa para los usuarios, pero esta experiencia visual únicamente estaba disponible para teléfonos inteligentes, hasta ahora. Como parte de una serie de actualizaciones, Google ha revelado que Lens estará disponible en el escritorio en los próximos meses.

Su función será similar que, en la versión móvil, solo tienes que hacer clic derecho en un sitio web, elegir buscar con Lens y seleccionar la parte de la página que deseas examinar. Después de esto, obtendrás resultados relacionados con el contenido que destacaste previamente.

MUM, our advanced AI model, is coming to #GoogleLens early next year. You’ll be able to snap a photo AND ask a question, which can be helpful in those moments you need to fix a broken part and have no idea what it is ?? #SearchOn pic.twitter.com/cmedce3dB2

— Google (@Google) September 29, 2021