Google Lens ayuda a resolver ecuaciones matemáticas

Durante muchos años si hay algo para lo cual no te podrías ayudar más que de una calculadora científica, eran los problemas de ecuaciones. ..pero en los exámenes no se pueden usar, excepto ahora que el profesor no puede vigilarte excepto que lo haga desde zoom…porque Google Lens tiene un filtro que resuelve esos problemas.

Google ha dado a conocer el lanzamiento oficial de este filtro para Lens, llamado apropiadamente “ Homework”.

Para que funcione es necesario tomar una foto del problema y el rectángulo aparecerá para resaltarlo. Después de tocar el botón para la captura, se resaltarán todas las preguntas o ecuaciones para resaltar una. Desplegará opciones para copiar el texto, mandarlo a la computadora desde Chrome o editar la ecuación.

En la opción pasos para resolver, se puede seleccionar entre: vista general, resolver usando fórmula cuadradita, resolver por factorización. Luego muestra los pasos y la respuesta.

En el caso de una pregunta de ciencias, el filtro muestra un panel de conocimientos en forma de tarjetas con gráficos y explicaciones del concepto, datos de palabras clave y problemas similares, para ayudar a la comprensión y entendimiento de temas centrales.

Estas guías aparecerán en búsquedas y contenidos 3D en Android, iOS y versiones web en más de 100 conceptos de biología y química.

Otros de los anuncios hechos por Google como apoyo a la educación, son nuevas funciones, entre esas las que estrenó en Google Meet. En esta app se aumentó el tamaño de la cuadrícula para poder meter hasta 49 participantes, disponible a partir de septiembre. Una mejora significativa respecto a los 16 usuarios iniciales. También integrará un pizarrón digital llamado Jamboard y en octubre se podrá desenfocar o reemplazar los fondos.

La suite empresarial para clientes educativos podrán crear salones desde octubre, para poder manejar discusiones así como realizar seguimiento de los participantes (tal vez para ver que estén despiertos o poniendo atención).

En ambos productos Google va a estrenar una nueva herramienta de moderación, para que eviten que gente ajena se meta en reuniones a pesar de ser expulsados o se les ha negado el acceso. En septiembre también se podrá terminar la clase para todos al mismo tiempo, aceptar o negar a personas por clase, desactivar los chats, restringir quién puede hablar en clase y evitar el inicio de clases si el profesor está ausente.

Con información de Google