La aplicación Mensajes ha estado ganando algunas características muy interesantes en los últimos meses. Hace poco añadió cifrado de extremo a extremo en los grupos de más de 100 participantes, además que también estrenó nuevo icono y mejoras de estabilidad.

Ahora, Google podría estar planeando permitir a los usuarios crear sus propios perfiles. Un usuario de Reddit compartió una captura de pantalla de lo que parece ser un menú de configuración para Perfil en Mensajes, en el cual ninguna de las características que figuran en el menú parece ser funcional.

Seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando para qué servirá tener un perfil en dicha aplicación, pues bien, la función puede usarse como muchas otras aplicaciones de mensajería, como WhatsApp o Telegram, en el cual se ocultará el número telefónico cuando se está en un grupo.

De acuerdo con la fuente, se podrá configurar un perfil usando un email, en este caso gmail, y cargar una foto de perfil. Asimismo, como método de privacidad se podrá seleccionar quién puede ver tu perfil, ya sea público, contactos o solo tú. Es evidente que si tu perfil está configurado como público, cualquier persona que te envíe mensajes podrá ver la información de tu perfil.

Hasta el momento no se sabe si está función estará disponible pronto o solo es un experimento de Google para su aplicación de Mensajes, no obstante, es una característica que se usa en la mayoría de apps de mensajería, por lo que no sería nada extraño verla en la app de Google.