Google ha confirmado el lanzamiento de una nueva función que es capaz de filtrar el spam o las llamadas no deseadas en su servicio Google Voice. Esto se logra gracias a la tecnología de inteligencia artificial utilizada en la aplicación de teléfono presente en los Pixel y demás móviles Android.

Todas las llamadas que provengan de números extraños, no deseados o desconocidos Google Voice inmediatamente las filtrará incluso las catalogaría si se trata de una llamada no deseada, por lo que las mandará al correo de voz, y en caso de no revisar el correo de voz por un tiempo determinado el bloqueo se eliminará para futuras llamadas.

Esto es muy útil cuando recibimos llamadas de número extraños con el único fin de sacarnos datos personales o extorsionar, con este nuevo mecanismo desarrollado por Google esto no volverá a suceder.

Si bien Google Voice ya contaba con la característica de filtrar automáticamente las llamadas identificadas como spam al correo de voz, esta nueva opción fortalece aún más la protección y la precisión en la detección de números desconocidos.

Las alertas de spam potenciadas por inteligencia artificial estarán disponibles para cualquier persona con una cuenta de Google Voice a partir del próximo 13 de enero de 2023.