EMUI 11 será presentado en el Huawei Developer Conference 

Huawei ha dado a conocer la fecha en que realizará el Huawei Developers Conference en China. el cual se efectuará del 10 al 12 de septiembre. Entre los lanzamientos confirmados está EMUI 11.0

Es el evento ideal para lanzar las nuevas versiones de sistemas operativos, como HMS Core 5.0. Sin embargo, uno de los grandes ausentes será Harmony OS 2.0.

#HDC2020 is coming… it’s time to experience a fully connected, intelligent world.

Want in? Save the Date now: 10-12 September 2020.#Huawei pic.twitter.com/OMc6k13aQC

