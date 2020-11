Muchas personas desconocen que los archivos multimedia en WhatsApp ocupan mucho espacio en el teléfono, por lo que los memes son contenidos que se pueden borrar..hacerlo no siempre es fácil, por eso se ha agregado una herramienta que los elimina.

Esta herramienta ya pasó por la etapa beta y finalmente ha sido lanzada para poder hacer una buena y fácil limpieza de archivos, tanto para Android como en iOS.

Lo interesante es que esta herramienta ofrece sugerencia de borrar archivos con peso mayor a 5MB o las que se reenvían constantemente, ordenarlas por tamaño o edad , una ayuda visual de la capacidad usada por WA y la restante.

We’ve made it easy to review, bulk delete items and free up space. This new storage management tool can be found in Settings > Storage and Data > Manage Storage. pic.twitter.com/eIMFZ1Oyzr

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 3, 2020