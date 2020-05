WhatsApp agregará pronto soporte para varios dispositivos

A inicios de mes apareció una captura en donde se daba fé de qué WhatsApp podrá compartirse con varios dispositivos. Una vez más aparece otro contenido que evidencia que se sigue probando esta función.

Este mensajero famoso mundialmente, pero se ha limitado a un solo equipo a diferencia de otras propuestas, en donde en WhatsApp aún no es posible editar los mensajes enviados y solo se pueden borrar si no se han leído si es por error.

La versión web incluso requiere de sincronización con el smartphone para funcionar. Es por eso que es tan deseada que pueda usarse usarse en otros equipos de forma simultánea sin necesidad de que dependa de su smartphone.

I’ve talked about multi device support for future versions.

WhatsApp already shows the string “Use WhatsApp on other devices”, suggesting that other devices will be able to use the same account in future.

The connection to the internet won’t be necessary for the main device! pic.twitter.com/DpdfxSo3it

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 2, 2020