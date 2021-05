Facebook está haciendo algunos pequeños ajustes en Instagram Live permitiendo ahora a los usuarios apagar el micrófono o la cámara del teléfono para convertir la transmisión en vivo en un chat de audio grupal.

La compañía espera que estas características ofrezcan aún más formas en que las personas puedan conectarse entre si y sus comunidades en Instagram Live. Esta función llega dos meses después de que la aplicación añadiera Live Rooms que permite que hasta cuatro personas entren en una videollamada simultánea.

We are building on the Live Rooms launch from early March and launching the ability to turn your audio and/or video off during a Live broadcast.

We hope these features offer even more ways people can connect with each other and their communities on Instagram Live. pic.twitter.com/5qP7AHeIEd

— Alexandru Voica ? (@alexvoica) April 29, 2021