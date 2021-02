Todo indica que Instagram está trabajando en nuevas funciones y características que llegarán próximamente a la aplicación móvil. Se dice que la compañía se encuentra desarrollando una función que permitirá publicar Stories en modo vertical al más puro estilo de TikTok.

Alessandro Paluzzi, un conocido desarrollador cuya reputación es muy respetable, publicó en Twitter que ha descubierto una característica que pronto se incluirá en la red social. El código fuente de Instagram revela que las Historiales verticales se están probando en la aplicación y podrían oficializarse en las próximas semanas.

#Instagram is working on Vertical Stories ?

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021