Twitter ha actualizado su aplicación en dispositivos iOS y ha agregado un nuevo menú en Compartir Tweet en un limitado grupo de usuarios. Esta nueva opción proporciona un fácil acceso a los contactos recientes de la red social, así como acceso directo a otras aplicaciones como Mensajes, WhatsApp, entre otras.

Además de proporcionar accesos directos a algunas de las aplicaciones de mensajería más populares, el nuevo menú también presenta a los usuarios con los que más has interactuado a través de mensaje directo, por lo que ahora compartir un tweet con otra persona será más fácil que nunca.

Now available to everyone on iOS: the new “Share Tweet” menu that lets you share Tweets to other apps in fewer taps. https://t.co/laC6IDQ89j

— Twitter Support (@TwitterSupport) September 22, 2020