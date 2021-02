La aplicación de YouTube en Android está añadiendo una característica muy esperada por los usuarios, y es la posibilidad de ver videos de la plataforma en hasta 4K sin importar la resolución de la pantalla. Obviamente, para hacer uso de esta resolución es necesario tener un dispositivo compatible, pero la opción de ver en 4K figurará por defecto en la aplicación móvil.

La mayoría de los teléfonos inteligentes tienen pantallas con resolución a 720p y 1440p, con YouTube previamente limitando la resolución de streaming de un video a la resolución de la propia pantalla. Ahora, la app está transmitiendo video en hasta 2160p en todas las pantallas.

Por ejemplo, el Pixel 4a y el Pixel 5 con sus pantallas de 1080p ahora tienen la capacidad de mostrar videos de YouTube en 4K. Por supuesto, esto no cambia la resolución real de la pantalla en sí, sino que, si tu celular tiene un panel con resolución Full HD, YouTube te mostrará videos hasta en Full HD, sin embargo, los videos de contenido mayor resolución dará como resultado que el contenido se vea un poco más nítido en la pantalla. En términos más simples, la opción de ver videos a 2160p estará presente en la aplicación y los podrás visualizar, pero no obtendrás la experiencia total si tu teléfono no tiene un panel 4K.

Esta nueva característica se está implementado en algunas unidades de teléfonos Pixel, pero a lo largo de los próximos días podría estar disponible para todos los usuarios.

Con información de 9to5Google