Telegram ha añadido una nueva actualización en su aplicación en donde añade nuevas e importantes funciones. Una de las características más interesantes es que ahora la plataforma de mensajería instantánea permite importar el historial de chat desde WhatsApp, lo que significa que no perderás conversaciones pasadas si deseas cambiar de servicio.

Esta novedad ya está disponible tanto en dispositivos Android como en iOS, así como en la versión de escritorio. Cabe señalar que la característica no es exclusiva para WhatsApp, sino también se podrá importar chats de servicios como Line y KakaoTalk.

Move your message history from apps like WhatsApp, Line and KakaoTalk to Telegram. https://t.co/PediepRhyt pic.twitter.com/VPeuilGt2T

— Telegram Messenger (@telegram) January 28, 2021