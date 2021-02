En noviembre de 2020 Huawei dio a conocer un calendario para la implementación de EMUI 11. En teoría en LATAM algunos modelos desde enero debieron empezar a recibirlos, cuando surge la noticia de que en marzo estará disponible EMUI 11.1.

Se especula que el estreno de esta versión se incluye al Huawei P50 y algunas mejoras desconocidas. Se espera que con el transcurso del tiempo, esta interfaz de paso a Harmony OS pero parece que todavía va a tardar unos seis meses más.

Por ahora lo poco que se conoce de HarmonyOS ha recibido críticas de poseer un diseño bastante parecido a Android, sobre todo a raíz de una comparación hecha en Ars Technica; desde su punto de vista no muy favorable a sus similitudes. Como usuario el que se sienta y vea como Android haría más fácil la transición y adopción, si bien como experto hace énfasis que debe ser una opción más abierta y transparente para los desarrolladores y con un enfoque diferente, para que se sienta nuevo y no una copia de Android, a lo cual Huawei ha dicho que no lo es.

Pasando a otro tema, relacionado con las apps, en México, la AppGallery estrena las siguientes:

OSMex (Botón de pánico) #NiunaMenos

¡Envía un mensaje de alerta a tus contactos! Si necesitas ayuda en caso de emergencia, con SOSMex solo necesitas agitar tu celular Huawei y podrás solicitar ayuda a tus contactos de emergencia. Cuando se activa la alerta, se enviará un SMS a tus contactos con tu ubicación actual y 10 segundos de audio.

GamePlanet

¡Busca videojuegos, consolas y más! A través de la app de Gameplanet podrás consultar su catálogo completo, encontrar las mejores ofertas, exclusivas y estrenos, ubicar la tienda física más cercana a ti e incluso realizar tus compras de manera sencilla y apartar tus productos para recogerlos en la sucursal de tu preferencia o recibirlos en tu domicilio.

Crazy Candy Bomb

¡Diviértete con uno de los juegos más adictivos! En esta nube de dulces de algodón dulces, el fabricante de dulces te guiará para recoger todo tipo de caramelos. De igual forma, podrás crear una variedad de bombas para obtener más dulces.

