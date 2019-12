Instagram ahora sube múltiples fotos en tus historias

A pesar de que lo deseable sería que Instagram permita subir más de 10 imágenes a la vez, es un gran avance que en las historias ya se puedan ver más imágenes, ya que aunque no deja subir más de una, ha implementado una opción para ver varias imágenes a la vez.

Esta nueva característica permite ver hasta seis imágenes, ya que ha integrado la app Layout, la cual ya se usaba de forma independiente para subir en el contenido varias imágenes. De esta forma se evitará tener que hacer una galería externa y pegarla en la caja de texto o usar apps de terceros.

Strike a pose. And another pose. And then another. ?

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) 17 de diciembre de 2019