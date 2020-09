Uno de los grandes temores de los dueños de un smartphone o celular, es que estos se pierdan o sean robados. Bastan un descuido para que nuestro preciado dispositivo queda fuera de nuestro alcance. Muchas veces es posible recuperarlo, pero para esto es necesario conocer las diferentes formas en que se puede ubicar. Todos conocemos casos de personas que desconocen que se puede localizar el celular, ya que Google cuenta con herramientas para esto, pero no es la única alternativa. Lamentablemente esto le pasó hace poco a un amigo que cuando me lo contó ya había comprado otro equipo ya que la persona que lo tomó no quiso reconocer que lo sustrajo. Para que no te pase esto, te vamos a presentar las formas más frecuentes para encontrar tu smartphone, pero hay además una novedosa manera de localizar tu celular por Whatsapp.

Opción de Google para localizar tu smartphone

Una de las maneras más sencillas de localizar tu smartphone es usando la app que Google ofrece en la Play Store, que se llama Find My Device (encontrar mi dispositivo con Google en español). Todo lo que tienes que hacer es descargarla, meter tus datos de acceso, y luego entrar a los ajustes de tu smartphone, seleccionado la opción Google, luego a “seguridad”. Dentro de esta selecciona “buscar mi dispositivo”, selecciona que sea por medio de la app, ya que ofrece otras alternativas, como encontrarlo por medio de la versión web de Android en android.com/find. Otorga los permisos de acceso y ubicación si no lo has hecho antes, asegurate que tenga activada la opción “activado”. Es recomendable que te sirva para ubicar otro equipo y si posees otro te sirva para ubicar ese, siempre que tengas la sesión iniciada, sino mostrará los datos de la última vez que se conectó en un mapa. Puedes meter varios equipos.

La búsqueda rastrea todos los dispositivos en los que has iniciado sesión. Con la app además de rastrear tu smartphone, tableta o reloj inteligente a través de GPS, permite borrar de forma remota, reproducir un sonido o bloquear el dispositivo. Solo funciona si el equipo está encendido, con el GPS activo y conectado a redes o WiFi.

La opción web de la app, funciona en cualquier navegador. Al tener la sesión iniciada, solo se escribe “buscar mi teléfono”, pero solo funciona con acceso a datos y GPS. También bloquea el equipo y permite mandar un mensaje con el número del equipo en el botón “llámame”, hacer sonar un sonido o borrar el contenido de forma remota. Es necesario cerrar la sesión en el equipo usado.

Localizar mi móvil (smartphones Samsung)

Algunos fabricantes traen su propia opción de localización. En este caso, si posees un smartphone de la marca coreana, cuenta con la opción Localizar mi móvil (Find My Mobile), el cual puede que tenga algunas modificaciones dependiendo de la versión del equipo y sistema operativo. Es necesario para acceder tener una cuenta con Samsung. Basta con entrar en los ajustes, opción bloqueo y seguridad o similar y de allá seleccionar “localizar mi móvil. Aparecen varias opciones entre las que se encuentran, controles remotos, ubicación, enviar última ubicación y bloqueo de reactivación. También manda al enlace findmymobile.samsung.com. La opción desbloqueo remoto permite acceder a tu PIN, contraseña o patrón para desbloquear el equipo en caso de olvidarlo y no para controlarlo remotamente.

Veamos dos videos que nos apoyarán, con otras alternativas de ubicación de tu smartphone. Uno es un tutorial para un android perdido y el otro para localizar tu celular apagado.

En el primer video se muestra qué hacer cuando pierdes tu Android. Aquí se muestra la app Lost Android, la cual es muy completa y ofrece opciones que permiten el manejo de prácticamente todos los contenidos y el acceso a cambios en la configuración que detectar quién tiene el equipo y todo lo que hace esa persona con tu equipo…. o dónde lo dejaste si lo perdiste incluso en tu casa. Vale mucho la pena tener esta app.

Ahora veamos cómo podemos localizarlo teniendo el equipo apagado. Te sorprenderás cómo puede ser muy útil algunas apps que regularmente usas.

Localiza tu smartphone con WhatsApp

Las opciones anteriores son las más comunes, pero también existen otras que permiten localizar tu celular por WhatsApp. Aunque no lo creas, también la famosa app ayuda a encontrar tu smartphone, ya que, con la ayuda de los mapas incorporados, se puede encontrar. Esta función se usa regularmente para mandar la ubicación en compras o para que nos encuentren pero igual sirve para ubicar tu dispositivo.

Para esto y no sea tan largo el artículo, te aconsejamos que entres al siguiente enlace para que conozcas todas las formas de localizar tu celular por WhatsApp, ya sea este Android o iOS, ya sea por pérdida, robo e incluso como una forma de averiguar dónde están tus familiares.

De esta forma las posibilidades de encontrar tu equipo son más altas que no hacer nada y esperar que un buen samaritano te ayude.