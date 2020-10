A todos nos ha pasado que una canción se nos queda grabada y luego no recordarmos quién la canta ni cómo se llama pero de perdido una estrofa la recordamos. Gracias a Spotify con eso será suficiente para encontrarla.

Spotify ya permite poner esa estrofa tanto en Android como en iOS en el buscador y la app mostrará los resultados que más coincidan, identificadas con la etiqueta “lyrics match”.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics ? on Spotify

Give it a try ? pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020