Los tweets de audio ya están disponibles en dispositivos iOS

Twitter es una de las redes sociales más populares del mundo, pero una de las que incluye novedades con menos frecuencia. No obstante, para apaciguar las ansias de los usuarios de tener nuevas funciones, la compañía ha lanzado los tweets de audio.

Esta función está disponible oficialmente para dispositivos iOS y iPad OS, en concreto, para iPhone, iPod Touch y iPad. Es una nueva opción donde los usuarios podrán publicar un mensaje de voz que con una duración máxima de 140 segundos y también se podrán crear hilos.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020