Los video podcasts finalmente llegan a Spotify

Spotify quiere competir realmente con YouTube dado que ahora la plataforma de música por streaming finalmente es compatible con video podcasts y actualmente se ofrecen algunos programas que pueden ser vistos por la mayoría de los usuarios gratuitos y también usuarios premium.

Esta noticia se dio a conocer hace unas horas por la propia compañía, donde dijo que todas las personas que gustan de estos contenidos serán capaces de no solo escuchar estos programas, sino también verlos, tanto en la aplicación de escritorio como en las aplicaciones móviles en Android y iOS.

No obstante, en estos momentos solo ciertos podcasts son capaces de publicar video en Spotify, la mayoría de los podcasters no podrán subir sus propios videos, pero esto podría cambiar en futuras actualizaciones. Ahora, los usuarios podrán ver video podcasts, pues estos se iniciarán automáticamente cuando se presione la opción de reproducir, y se sincronizará con la fuente de audio.

Como ya se adelantó, solo algunos programas podrán publicar podcasts en video entre los más destacados se encuentran Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers, The Misfits Podcasts, H3 Podcast, The Morning Toast, Higher Learning With Van Lathan & Rachel Lindsay, y The Rooster Teeth Podcast.

