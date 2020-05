Hasta 2021 la segunda temporada de Luis Miguel La Serie

Una de las canciones de Luis Miguel dice ¿cómo es posible que? .. no, no esta vez si es posible que después de ilusionarnos con el estreno de la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, anunciada para este año en Netflix, ya no lo será.

Como se sabe, en febrero se confirmó el inicio de las grabaciones de la segunda temporada de la serie, después de estar en duda. Pero apareció la pandemia y todo se detuvo.

Con un video publicado en la cuenta oficial de Netflix en Instagram, sale el guapo de Diego Boneta, intérprete del famoso cantante, confirma que estará disponible hasta el siguiente año… con las grabaciones y proceso de producción detenido, solo nos queda esperar a que baje la incidencia del virus para que esta serie y otras que estaban realizándose a nivel mundial, puedan continuar con contenidos originales, en sus respectivas plataformas.