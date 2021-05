Mercado Libre y Paramount+, dan inicio a la alianza con la cual los usuarios de Mercado Libre y Mercado Pago podrán disfrutar de descuentos de hasta 40% en la suscripción a este servicio de streaming. El catálogo de Paramount+ presenta el mejor contenido en películas y series como Your Honor, protagonizada por Bryan Cranston, o el aclamado spin-off de Bob Esponja, Kamp Coral. Además, los niños y toda la familia podrán disfrutar de sus programas favoritos de Nickelodeon, como: Top Wing, Tyler Perry’s Young Dylan, la segunda temporada de Los Casagrande, Paw Patrol, Las Tortugas Ninja, Blaze and The Monster Machines y todas las temporadas de Bob Esponja.

Para que los usuarios de las plataformas de Mercado Libre y de Mercado Pago comiencen a disfrutar de su programación favorita, Paramount+ ofrece acceso a 7 días gratis de su contenido exclusivo, con una suscripción mensual. Luego de ese período, los descuentos en el plan irán del 10% al 40%, según el nivel de cada usuario en Mercado Puntos, el programa de lealtad de Mercado Libre.

Entre los métodos disponibles para la suscripción Paramount+, se encuentran el pago por tarjeta de crédito o débito, comprobante bancario y efectivo, para los clientes con cuentas en Mercado Pago.

Paramount+ es el hogar de los mejores estrenos de Showtime como Good Lord Bird, protagonizada por Ethan Hawke y Joshua Caleb Jhonson; The Comey Rule, de Jeff Daniels y Brendan Gleeson, así como Escape at Dannemora, protagonizada por Benicio del Toro, Patricia Arquette y Paul Dano: esta última presenta al reconocido actor Ben Stiller en su faceta de director.

Luego de las recientes incorporaciones de Acapulco Shore, temporada 8 y The Handmaid’s Tale, temporada cuatro, se sumaron nuevas series originales y exclusivas al catálogo de Paramount+ en Latinoamérica: Departure y One Dollar, además de las nuevas segundas temporadas de City On a Hill y For Life.

Asimismo, la plataforma ofrece diversas series originales como No Activity, protagonizada por Patrick Brammall y J.K. Simmons; Strange Angel, con Jack Reynor; Two Weeks to Live, una miniserie de seis episodios dirigida por Al Campbell y protagonizada por Maisie Williams; y la tercera temporada de la bien recibida serie Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, Luke Grimes y Kelly Reily.

Esta montaña de entretenimiento también presenta películas exitosas como The Outpost, protagonizada por Orlando Bloom, Scott Eastwood y Caleb Landry Jones; The Fanatic, protagonizada por John Travolta, Devon Sawa y Ana Golja; además de las sagas de Mission: Impossible (de la 1 a la 5), The Godfather y clásicos como Forrest Gump, Vanilla Sky y muchos más.

Con más de 5 mil horas de contenido, Paramount+ cuenta con una de las colecciones más extensas de contenido series clásicas como NCIS, Twin Peaks, The Good Wife, Everybody Hates Chris, Dexter, Ray Donovan y The Affair.

Para conocer más sobre los beneficios, simplemente accede a Mercado Libre