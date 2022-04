La app Your Phone cambia de nombre en Windows 11

Microsoft acaba de cambiar el nombre de su aplicación Your Phone a Phone Link y también el de Your Phone Companion a Link to Windows. Al mismo tiempo, la compañía ha adaptado el diseño de la aplicación para Windows 11 y hay algunos ajustes en cuanto a la navegación.

La empresa ha confirmado que los usuarios pueden instalar el nuevo Phone Link en la próxima gran actualización de Windows 11 tan solo escaneando un código QR. Según la firma de Redmond, el nuevo nombre debería reflejar mejor que la aplicación sirve como un puente entre la PC de los usuarios y el teléfono inteligente.

Asimismo, el nombre de la aplicación para Android ha tenido el mismo destino, ha cambiado a Your Phone Companion a Link para Windows, incluso ambas apps ahora tienen el mismo icono. Las apps están destinadas a habilitar funciones entre smartphones Android y computadoras con Windows, donde se pueden hacer llamadas a través de la PC, recibir notificaciones, transferir archivos y ver fotos.

Por otro lado, Microsoft ha mejorado la navegación con pestañas, donde ahora se muestran notificaciones en el panel lateral izquierdo y la visualización de mensajes, fotos, apps y conversaciones que ahora se dividen en pestañas.

También se ha habilitado una funcionalidad más extensa en combinación con los teléfonos inteligentes de la marca HONOR en sus series Magic V y Magic 3. Si eras un asiduo usuario de ‘Tu Teléfono’, ahora ya puedes tener la nueva versión a través de la nueva actualización donde se mejoran funciones y el aspecto en general.