Microsoft Edge comenzará a bloquear descargas de adware

El navegador Edge basado en chromium ha tenido una gran aceptación, pues finalmente Microsoft ha atraído las miradas de los usuarios con un navegador rápido, estable y seguro. Ahora la compañía ha añadido una nueva capa de seguridad para hacer de su producto uno de los más completos del mercado por encima de Chrome.

Microsoft está planeando bloquear aplicaciones potencialmente no deseadas para que no se descarguen a través de su navegador Edge. Ha dicho que todo software no deseado, así como crapware o adware, serán bloqueados automáticamente.

Recordemos que el adware se infiltra en el navegador y se coloca en la barra de herramientas con molestos anuncios, notificaciones, paquete de mineros cripto, entre otros scripts malignos. Los de Mountain View quieren que la navegación sea completamente segura y sin distracciones.

Si bien Edge ya cuenta con un filtro llamado SmartScreen para proteger contra pishing y malware, esta nueva característica también bloqueará opcionalmente las descargas que contienen este código potencialmente no deseado.

El nuevo filtro ya está disponible en las compilaciones beta de Microsoft Edge, por lo que se implementará en el canal estable pronto. Cabe señalar que Microsoft no habilita está opción de forma predeterminada, se tendrá que activar manualmente en el apartado de privacidad y servicios en la configuración del navegador.

Con información de The Verge