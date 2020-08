Microsoft tiene hasta el 15 de septiembre para comprar TikTok: Trump

Después de que el sábado se esperaba que el Presidente de Estados Unidos prohibiera el uso de TikTok, por medio de una orden ejecutiva. Esto no sucedió, ya que se dio a conocer que había llegado la app a un acuerdo con las autoridades para que sea comprado y tal como se esperaba, el comprador ya es oficial: Microsoft.

Ya se había rumoreado que esta empresa se haría cargo del manejo de los datos pero las negociaciones iniciales se suspendieron cuando Trump dijo que lanzaría su prohibición. Ahora se reanudan, pero con un tiempo de 45 días para concretar el acuerdo de compra.

De esta forma se da a entender, que si no se logra exitosamente la adquisición, existe la posibilidad de prohibir su uso, ya que no se desea que tenga relación con el gobierno chino, por el tema de la seguridad.

TikTok es muy popular a nivel mundial. Esta app de ByteDance tiene millones de usuarios de Estados Unidos, por lo que es una gran oportunidad de adquirir un producto exitoso para Microsoft, sobre todo en redes sociales, en donde no tiene un producto que se le iguale al éxito de Facebook e Instagram, aunque posea LinkedIn.

La fecha límite para Microsoft es el 15 de septiembre. Esto solo se consiguió después de que el CEO de Microsoft, Satya Nadella, hablara con Donald Trump, permitiendo continuar con las negociaciones con ByteDance.

Se rumorea que este movimiento fue hecho por recomendaciones de sus asesores, para no perder votos entre la población joven ante las reelecciones y evitar cambios legales, permitiendo que el trato siga su curso. Al final el visto bueno fue otorgado por el Comité de investigación de asuntos externos de los Estados Unidos, quién decidirá si se aprueba o no la compra, ya que no hay certeza de que ByteDance acepte vender TikTok a Microsoft.

Microsoft declaró que la compra, si se concreta, estará a completa revisión de seguridad, buscando ofrecer beneficios económicos a Estados Unidos. La empresa fundada por Bill Gates se encargaría de las operaciones en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, buscando que todos los datos de sus usuarios locales permanezcan en su país.

Considerando que Microsoft ofrecerá acciones a otras empresas para concretar la compra, puede tener éxito, dado que el 70% del capital es de inversores de Estados Unidos. Tendrá que ofrecer una alta suma para que cedan, dado que la más reciente valoración le colocó un precio de $50 mil millones de dólares, aunque aquí, es más el interés por el tema de seguridad (USA) y de orgullo nacional de la app.

Microsoft espera que TikTok pueda manejarse de forma independiente de ByteDance, contando con un período de transición, para desarrollar tecnología que permita este manejo. Por lo pronto solo se pronunciarán sobre el tema hasta que lleguen a un acuerdo.

