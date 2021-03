Cambiar de Android a iPhone puede representar un obstáculo grande para muchos usuarios por toda la cantidad de archivos que se deben migrar. Es una tarea difícil obtener todos los datos de un dispositivo a otro de la manera correcta, ya que una de las partes más complicadas es transferirlos desde aplicaciones, especialmente mensajes de WhatsApp. Afortunadamente existe una herramienta que nos ahorra dicho trabajo, se trata de iTransor para WhatsApp de iMyfone.

Si bien hay una gran cantidad de aplicaciones que actualmente ofrecen servicios de transferencia de datos multiplataforma, la mayoría de ellas no pueden transferir mensajes multimedia debido a algunos problemas de seguridad. La herramienta de iMyfone proporciona soluciones que ayudarán a los usuarios, no importa si van a transferir de iPhone a Android o transferir de Android a iPhone, con este programa no habrá impedimento para hacerlo.

Cómo migrar datos de WhatsApp de Android a iPhone

Hacer la transferencia de datos de la aplicación de mensajería WhatsApp de un dispositivo a otro es bastante sencillo. Tan solo se debe hacer uso de la herramienta iTransor para WhatsApp, que se debe descargar en el Mac e iniciar la aplicación como cualquier otra. Posteriormente, debes seguir al pie de la letra el siguiente procedimiento:

Conectar tu teléfono Android y el nuevo iPhone en el Mac. Seleccionar la opción ‘Transferir WhatsApp entre dispositivos’ en la pantalla principal de la aplicación. iTransor para WhatsApp detectará automáticamente ambos equipos (el teléfono Android figurará como ‘Source’ y el iPhone como ‘Destination’). Una vez hecho lo anterior solo queda hacer clic en el botón ‘Transferir’ y el programa comenzará a realizar su trabajo. Una vez que el programa haya finalizado tendrás que asegurarte de que se muestre el mensaje ‘La transferencia de WhatsApp ha sido exitosa’ o ‘WhatsApp Transfer Successful’.

iTransor para WhatsApp de iMyfone es una herramienta tan robusta que no solo ofrece la transferencia de datos de Android a iPhone o viceversa, sino también se puede respaldar y restaurar mensajes de WhatsApp para almacenar y migrar datos entre múltiples dispositivos, algo que es sumamente importante y funcional para todos los usuarios.

Dentro de la barra lateral del programa se encuentra un menú en donde figuran otras dos opciones, que incluyen ‘Copia de seguridad de WhatsApp en dispositivos’ y ‘Restaurar WhatsApp a los dispositivos’. Ambas características funcionan a la perfección y con ellas podrás realizar una copia de seguridad de tus datos de WhatsApp, así como restaurarlos a tus dispositivos de manera fácil a tan solo un clic de distancia.