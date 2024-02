Multan a usuario de BlaBlaCar en Querétaro por compartir su automóvil

En México, diversas empresas ofrecen servicios de transporte privado a través de aplicaciones digitales. Mientras la mayoría establece tarifas basadas en la zona, el tráfico y la distancia, algunas promueven el intercambio o la colaboración sin costo alguno. Un ejemplo de esto es ‘BlaBlaCar’, una plataforma que facilita compartir viajes a diferentes destinos en el país.

Beneficios de compartir carro… contraproducentes

Recientemente, las redes sociales han sido testigos de la historia de Saúl, un usuario de esta aplicación cuyo intento de pasar más tiempo con su hijo terminó con una multa de 77 mil pesos mexicanos.

Según lo compartido en su cuenta de TikTok, hace unos días, Saúl decidió utilizar ‘BlaBlaCar’ para organizar un viaje compartido de Querétaro a Guanajuato.

Su intención era visitar a su hijo y al mismo tiempo reducir gastos. Con su satisfacción, dos personas respondieron positivamente a su propuesta, y todos acordaron encontrarse en la ‘Plaza de Toros’ para iniciar su aventura juntos.

Aplicaciones no reguladas

“Me dirigía a Guanajuato, Guanajuato, y hasta ese momento no había tenido ningún inconveniente utilizando la aplicación ‘BlaBlaCar’ para compartir viajes con otras personas. Esta mañana, dos usuarios habían confirmado su reserva, estábamos listos para partir cuando agentes de movilidad del estado de Querétaro se acercaron a mí y me solicitaron identificación, cuestionándome sobre la aplicación que estaba utilizando”, relató Saúl.

En ese instante, Saúl les explicó que no estaba trabajando como conductor, sino que todos habían acordado compartir el viaje a través de la aplicación ‘BlaBlaCar’. Sin embargo, las autoridades no lograron entender la situación y procedieron a multarlo argumentando que ‘esa aplicación no está regulada en Querétaro’

“El problema es que la multa es excesiva: 77 mil 800 pesos. Entiendo que haya personas que utilicen BlaBlaCar con fines comerciales, pero algunos usuarios como yo lo hacemos para compartir gastos de combustible y disfrutar de la compañía durante el trayecto”, expresó Saúl.

A pesar de los repetidos intentos de Saúl por explicar su situación, no pudo evitar recibir la multa y ver cómo su vehículo era remolcado a un depósito automovilístico.

Pero eso no fue todo. Tiempo después, Saúl recurrió a su cuenta de TikTok para detallar el proceso que enfrentó desde el momento en que pagó la multa hasta que recuperó su vehículo del corralón.