Netflix eliminará tu cuenta si no la usas

Por lo general a las empresas les conviene cobrar cada mes el importe de sus servicios lo uses o no, más si lo pagas de forma anual, pero Netflix no piensa así, ya que anunció que si no ve movimientos en su servicio cancelará la cuenta.

Por Supuesto, con la pandemia, el servicio vió crecer su base de usuarios y no le sobran, subiendo a 182 millones de suscriptores mundiales, pero de esos, una parte aunque han pagado el servicio, no lo usan desde un tiempo considerable, por lo cual pueden llevarse la sorpresa de que su inscripción queda cancelada.

Si lo que quieres en cancelar tu cuenta, entonces, déjala sin acceder a la misma. La noticia fue dada a conocer en su centro de información, avisando que está enviando correos y notificaciones a los clientes que tienen al menos un año sin acceder a la misma. Se les pregunta si desean mantener la membresía. Si no recibe respuesta, entonces la cancelación procederá automáticamente.

Si el usuario inactivo desea reinstalar la cuenta, lo pueden hacer, si se hace en menos de 10 meses, podrán mantener la misma cuenta, perfil, favoritos y perfil. Es una fracción de usuarios las que no están activos.

Con información de Netflix