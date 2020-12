En Netflix hay determinados programas, series y películas que no son aptas para los menores de edad, no solo por lo explícito del lenguaje o escenas, sino porque a veces los más pequeños del hogar por su edad no entienden que lo que ven no es real o son situaciones que requieren más explicaciones, para eso viene Netflix al rescate.

Netflix lanzará una nueva herramienta para que los padres monitorean los contenidos que ven sus hijos y entiendan lo que ven, llamado The Kids Activity Report, en donde se podrá consultar que tipo de programa ven, el tiempo, sus características y recomendaciones basadas en sus intereses. Esto es diferente al Control Parental.

Los usuarios que tienen activo el perfil para niños recibirán un correo dándoles a conocer esta opción. Incluye papeles para colorear en casa y preguntas para conocer los gustos de los pequeños, así podrán entender de qué trata los programas que ven y entender cuando ellos platiquen con la familia, ya que no ven junto con ellos esos programas…si acaso solo conocen al personaje que esté de moda. Los interesados pueden entrar y salir del programa cuando deseen, siempre que esté disponible en el país donde se vive.

Además de este programa, Netflix se encuentra probando una opción para crear un perfil familiar, para mostrar contenidos que todos pueden ver en un perfil único, en donde se combinan los intereses de todos, basados en sus gustos para las recomendaciones. Por ahora se encuentra en una prueba a nivel mundial esta característica.

