Todos los que tienen cuenta familiar en Netflix se benefician de poder compartir entre varios miembros el costo de la suscripción anual..pero parece que a la empresa no le gusta y está probando limitar el alcance.

Netflix desea que los usuarios de su cuenta vivan en la misma casa y que solo entre estos se pueda compartir, lo que evitaría que las personas que viven en otra casa como familiares y amigos, con quien por lo general se comparte la cuenta, queden supuestamente inhabilitados de poder disfrutar el contenido.

La buena noticia es que las pruebas por ahora solo están activas entre algunos usuarios de Estados Unidos, a quienes les aparece una ventana invitándolos a sacar su propia cuenta.

Los planes actuales de cuenta son la cantidad de dispositivos compatibles así como por la calidad que se obtiene y no por el número de usuarios, si bien la cuenta permite cinco perfiles.

Esto es muy diferente a “prestar” el acceso en nombre del titular compartiéndose la cuenta. Cabe destacar que en las condiciones de uso del servicio claramente indica que las cuentas no deben compartirse con personas que no vivan en el mismo domicilio, pero si se usa en el trabajo no significa que se viva allá o que sea otra persona quien la usa.

Por ahora con el mensaje se puede optar por la opción de “verificar después” para ignorar el mensaje en vez de recibir el código enviado por correo o mensaje SMS, al menos que pidas al titular que te lo comparta (que puede que funcione de esa forma, al menos en Amazon Prime funciona).

Como una forma de alentar a los usuarios a crear su propia cuenta, está dejando tener acceso gratuito por 30 días, una alternativa que ya se había eliminado y que puede que regrese por ahora.

Netflix ha declarado que esta prueba es su forma de asegurarse que la gente que usa las cuentas de Netflix están autorizadas a hacerlo, aunque no menciona cómo van a determinar si viven en la misma casa.

Con suerte Netflix reconsidere que los usuarios a veces usan su cuenta fuera de casa y modifique los criterios, tal como en su momento tuvo que hacer Spotify cuando quiso implementar una característica similar.

Al menos, los usuarios de Chromecast con Google Tv tienen la buena noticia de que ya aparece en el directorio de nuevo, pudiendo enlazar varias cuentas y agregar contenido entre la lista de su biblioteca, junto con el de otros servicios de streaming.

Con información de GammaWire, Chante Most, The Streamable y 9to5google