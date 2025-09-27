Crunchyroll fortalece su oferta con app exclusiva de manga digital

Crunchyroll ha anunciado el lanzamiento de Crunchyroll Manga, una aplicación digital dedicada exclusivamente a la lectura de manga que debutará el 9 de octubre en Estados Unidos y Canadá, sin confirmar aún su expansión a otras regiones.

Crunchyroll Manga: una nueva propuesta independiente

Esta aplicación funcionará de forma separada a la plataforma principal de Crunchyroll y se caracterizará por no incluir anuncios, una diferencia significativa respecto a servicios anteriores de manga de la compañía que fueron retirados recientemente.

Con esta independencia apunta a ofrecer una experiencia de lectura más fluida y sin interrupciones publicitarias, destacando una renovada apuesta por este formato digital.

Catálogo con licencia de grandes editoriales

Uno de los aspectos más destacados de Crunchyroll Manga es su amplio catálogo, que incluye licencias de nombres importantes como Shueisha, Viz Media, Square Enix y Yen Press.

Entre los títulos confirmados se encuentran series populares como One Piece, Jujutsu Kaisen, Daemons of the Shadow Realm, My Dress-Up Darling, Lycoris Recoil, Sasaki and Miyano, Tsukimichi: Moonlit Fantasy y Maiden of the Dragon: Falling for the Demon’s Lies.

Esta oferta inicial posiciona a Crunchyroll Manga como un competidor directo frente a plataformas consolidadas como Manga Plus de Shueisha o K Manga de Kodansha, brindando una colección diversificada.

Modelo de suscripción y costos

El acceso a Crunchyroll Manga será gratuito para quienes cuenten con la suscripción Ultimate Fan de Crunchyroll.

Para usuarios con la suscripción Fan, el costo de la aplicación será de $4 dólares; mientras que quienes tengan la suscripción Mega Fan deberán pagar $3.50 dólares.

Hasta el momento, no se ha dado información sobre las tarifas para usuarios sin suscripción a Crunchyroll, lo que indica que varios detalles comerciales aún están en desarrollo.

Impacto y expectativa en el mercado digital

La llegada de Crunchyroll Manga representa un movimiento estratégico para capturar a un público interesado en el manga digital, ampliando la presencia de Crunchyroll más allá del anime en streaming.

Al ofrecer una experiencia sin anuncios y con un amplio catálogo, la plataforma busca establecerse como una referencia en la lectura digital, compitiendo con opciones ya consolidadas y adaptándose a las demandas actuales de los consumidores en Estados Unidos y Canadá.

El interés sobre si esta aplicación podrá convertirse en la opción preferida para lectores digitales de manga en la región dependerá de su manejo de catálogo, precios y futura expansión a otros mercados.

Fuente: CrunchyRoll