Oldery, el Launcher perfecto para tus papás y abuelos

Llega un momento en la vida en que la vista se cansa por trabajo excesivo o por algunos otros problemas visuales ya sea por accidente o enfermedad. Esto repercute en todos nuestros ámbitos, pero sin duda, ver los contenidos de nuestros smartphones y tablets a veces se complica, incluso aunque usemos herramientas de accesibilidad.

En ese caso hay una app que facilita la visualización, su nombre es: Oldery.

A todos nos ha pasado que a veces las letras chiquitas, sobre todo en smartphones de pantalla pequeña, son complicadas de leer. En el caso de los adultos mayores, existen alternativas de smartphones especiales con teclas grandes y sencillas, pero son escasos y en su mayoría, las personas de edad avanzada suelen utilizar algún equipo convencional y con Oldery no es necesario comprar otro equipo, gracias a que sustituye la interfaz nativa de Android o la de cualquier fabricante para convertir a los celulares en esto:

A diferencia de otras apps, Oldery es completamente configurable y basta con agregarlo como la app de inicio en el equipo para que funcione. Por su diseño sencillo, evita distracciones ya que visualiza los apartados que más se usan en modo nocturno, lo que implica un descanso visual adicional.

Así, cada persona de acuerdo a sus necesidades puede activar sólo las funciones que desee ver o las que use con frecuencia. Permite, además, cambiar el tamaño de las apps e incluso el tamaño de las fuentes en aplicaciones como navegador, WhatsApp entre otras, y si se desea, puede aparecer la opción de eliminar la app en cuestión.

Además, suele ocurrir que la gente mayor no se da cuenta de las llamadas o mensajes. Para esto, el apartado de notificaciones se enciende en color rojo para indicar que hay contenido no visto en las notificaciones y lo que me parece muy útil, es el teclado que queda enorme, facilitando marcar, ya que a algunas personas se les complica ver los números con claridad y se pueden confundir, no así con Oldery, que les permitirá ver mucho mejor.

De forma directa se puede consultar si se está conectado a la red, el porcentaje de la batería, la fecha y hora, además de acceso al calendario.

Y en caso de que la persona no esté familiarizada con las apps, Oldery puede mostrar el nombre de las mismas para que la persona sepa qué aplicación va a usar. Además, con ayuda de la voz mediante la bocina de los equipos, las personas que no pueden ver podrán saber la opción que han seleccionado.

Lo mejor de todo es que la app es de uso libre y gratuita, por lo que puede servir a todos. Si bien, de tanto en tanto, la app mostrará un mensaje indicando los tipos de pago que puedes hacer, en modo aportación, para que también puedas apoyar el trabajo de los desarrolladores.

Si tus ojos o los de tus padres y abuelos tienen problemas de visión, sin duda necesitas Oldery en tus smartphones y Tablets.