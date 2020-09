Es por eso que no tiene uso ni certificado médico

Una de las novedades más importantes que trae el Apple Watch Series 6, es sin duda, el oxímetro, el cual funciona de una forma un tanto similar a la de otros wearables, pero que a diferencia de esos, carece de aprobación para uso médico y ni la marca lo anuncia para tales fines. Algunos usuarios reportan que es inexacto a tal grado que algunas veces las lecturas erróneas harían pensar que la persona está grave sin estarlo.

Como se sabe, el oxímetro sirve para medir el nivel de oxígeno en la sangre y en estos tiempos de pandemia, tenerlo por debajo del 95% es sinónimo de que hay problemas en los pulmones y que de ser necesario se requiere ir al hospital. En el caso del Apple Wach Series, a veces las lecturas no son las correctas debido a que la correa no está bien ajustada.

Un reporte del Washington Post relata cómo a veces ofrece lecturas exactas y en otras no, por lo que no es un uso confiable para medir el nivel del oxígeno en la sangre si no se usa de la forma adecuada.

En su experiencia algunas las lecturas fueron del 100% y en otras fueron muy bajas que indicarían que tiene enfisema y esto sucedió en varias ocasiones en que se usó y que tuvo resultados muy diferentes al compararlo con un oxímetro de grado médico aprobado por la FDA, con diferencias entre tres y siete grados entre ambos, aunque también en algunas pocas ocasiones coincidieron.

Aconseja usar una correa diferente a la uni loop o usar una que esté lo suficientemente ajustada para tener lecturas correctas, pero sin confiar que es un reemplazo de un dispositivo médico, ya que no lo es, es solo una guía. Apple en ningún momento ha indicado que sirva para medir de forma exacta los niveles de oxígeno y mucho menos, detectar problemas de salud en los pulmones. De hecho textualmente en la página de Apple se lee lo siguiente:

Las mediciones de la app Oxígeno en Sangre no están pensadas para usarse con fines médicos, como autodiagnosticarse o consultar a un doctor, sino que están diseñadas exclusivamente para propósitos de fitness y bienestar.

Tal vez con el tiempo Apple consiga una lectura más precisa modificando los sensores, el programa o los accesorios, sobre todo porque es la primera vez que lo incorpora y que es indudable que es perfeccionable.

Con información de Washington Post