ViacomCBS lanzó hoy el nuevo servicio de streaming Paramount+ en Latinoamérica con más de 5,000 horas de contenido. Paramount+ será la plataforma en Latinoamérica de SHOWTIME, los estrenos de las series originales de Paramount+, CBS Television Studios y películas seleccionadas de Paramount Pictures. El nuevo servicio de streaming también contará con una amplia variedad de contenido y producciones locales de las marcas icónicas de ViacomCBS, como MTV, Nickelodeon, Comedy Central y Telefe.

ViacomCBS se encuentra en una posición única para ofrecer un servicio premium tanto a nuestros consumidores como a nuestros socios, de la mano del lanzamiento de Paramount+, ya que aprovechamos nuestro amplio alcance y las sólidas relaciones con las que contamos en el mercado latinoamericano”, dijo JC Acosta, presidente de ViacomCBS International Studios & Networks Americas. “A través de ViacomCBS International Studios, podemos ofrecer contenido premium en español local para crear una verdadera experiencia tanto a nivel global como local, para todas las audiencias.

El nuevo Paramount+ ofrece series originales, incluida No Activity, protagonizada por Patrick Brammall y J.K. Simmons; Strange Angel protagonizada por Jack Reynor y Kamp Koral; SpongeBob’s Under Years, una nueva serie infantil original de Nickelodeon Animation Studio. Otras producciones originales de Paramount+ incluyen Two Weeks to Live, protagonizada por Maisie Williams, una miniserie de seis partes dirigida por Al Campbell; la tercera temporada de Yellowstone, protagonizada por Kevin Costner, Luke Grimes y Kelly Reilly;y la tercera temporada de Killing Eve, protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer.

Incluye también películas de gran éxito como The Outpost, protagonizada por Orlando Bloom, Scott Eastwood y Caleb Landry Jones. También contará con The Fanatic, protagonizada por John Travolta, Devon Sawa y Ana Golja. Paramount+ también contará con la franquicia de películas Misión Imposible y la trilogía El Padrino. Forrest Gump, Vanilla Sky y varias películas clásicas también están disponibles para que los fanáticos puedan verlas ahora.

El contenido local de MTV y Comedy Central que incluye Acapulco Shore: Sus Historias, Families of the Mafia; la tercera temporada de Se Renta Cuartos y La Culpa es de Malinche en países de habla hispana; y en Brasil, DEFEX Brazil, A Treta Não Tira Férias, Jersey Shore y novena temporada de A Culpa e do Cabral.

Los niños y la familia podrán disfrutar de sus programas favoritos de Nickelodeon como Top Wing, Tyler Perry’s Young Dylan, The Casagrandes segunda temporada, PAW Patrol, películas de Las Tortugas Ninja, Blaze & the Monster Machines y Bob Esponja.

Paramount+ también contará con contenido premium de SHOWTIME, incluida la serie dramática Your Honor, protagonizada por Bryan Cranston y con la producción ejecutiva de Edward Berger. Otros estrenos originales de SHOWTIME disponibles en el servicio incluyen The Good Lord Bird, protagonizada por Ethan Hawke y Joshua Caleb Johnson; The Comey Rule, protagonizada por Jeff Daniels y Brendan Gleeson; y Escape at Dannemora, protagonizada por Benicio del Toro, Patricia Arquette y Paul Dano, dirigida por Ben Stiller.

La extensa biblioteca de contenido clásico incluye series como NCIS, Twin Peaks, The Good Wife, Everybody Hates Chris, Dexter, Ray Donovan, The Affair y City on a Hill.

BIENVENIDA EN AMÉRICA LATINA

Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires celebrarán la llegada de Paramount+ a América Latina con espectáculos al aire libre con los títulos y personajes de cine y televisión más icónicos que aparecen en Paramount+. El 4 de marzo, una representación cartográfica (mapping) 3D se exhibirá en Brasil y Argentina, en el Auditorio Ibirapuera y la Facultad de Derecho, respectivamente, mientras que el 5 de marzo, en la Ciudad de México, SKYMAGIC y Paramount+ se unen para ofrecer un impresionante espectáculo de luces con 300 drones, el show de drones más grande de América Latina.

Como parte del lanzamiento de Paramount+, hasta el 4 de abril, Pluto TV tendrá un canal destacado de la marca Paramount+ denominado Paramount+ Presenta. Se puede encontrar en la categoría Destacados y presentará episodios selectos del contenido original de Paramount+, ofreciendo a los usuarios una vista previa de la montaña de entretenimiento que se puede ver en Paramount+.

EN TODAS LAS MARCAS DE VIACOMCBS

MTV, Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Network y Telefe darán la bienvenida a Paramount+ con una programación especial que estrena adelantos y roadblocks de programas originales de Paramount+:

MTV comenzará el 4 de marzo con los mejores episodios de las series disponibles en la plataforma como Chica Rara, Geordie Shore, Caniggia Libre, La Venganza de los Ex, Acapulco Shore y Catfish, además del estreno de las nuevas series originales de Showtime exclusivas de Paramount+ Black Monday, protagonizada por Don Cheaddle y Regina Hall; la miniserie de drama político sobre Donald Trump The Comey Rule, protagonizada por Jeff Daniels y Brendan Gleeson; Two Weeks To Live, protagonizada por Maise Williams (Game Of Thrones); y el poderoso drama aclamado por la crítica Escape At Dannemora, con Benicio del Toro y Patricia Arquette. Nickelodeon presentará un bloque de programación especial de animación con la temática “Best Buddies” (Mejores amigos) con las mejores y más increíbles historias de amistas de nuestros personajes favoritos de Nick como Bob Esponja, The Loud House y Los Casagrandes, además del estreno de un avance del spin-off de Bob Esponja exclusivo de Paramount+, Kamp Koral, que presenta a Bob Esponja y sus amigos como niños que asisten a un campamento de verano. Paramount Network, prepara una invasión con series premium de Paramount+ como las aclamada The Handmaid’s Tale, la multi premiada Killing Eve, y la serie número uno en Estados Unidos protagonizada por Kevin Costner, Yellowstone; además de estrenos de los primeros episodios de Black Monday, The Comey Rule y Escape At Dannemora. Comedy Central trae las risas en el lanzamiento de Paramount+, con los mejores episodios de Se Rentan Cuartos, La Culpa es de la Malinche y Bar Central, La Culpa es de Cabral, y La Culpa es de Carlota, además de estrenos de los primeros episodios de Black Monday, The Comey Rule, Two Weeks To Live y Escape At Dannemora.

Los consumidores pueden acceder a una prueba gratuita de siete días y luego suscribirse al servicio por un abono mensual de: en México a MXN $79,00; en Argentina a $299; en Brasil a BRL $19,90; en Chile por CLP $3.199; en Colombia a COP $13,900; en Perú PEN $14.90; en Bolivia en BS $34.400; en Costa Rica, en Ecuador, El Salvador y Panamá a U$S4,99; en Paraguay PYG $28.900 y en Uruguay: UYU $159.000.