Paramount+, el servicio de streaming de ViacomCBS, dio a conocer su nueva lista de contenido original premium que estrenará en América Latina, incluido Brasil, a principios del tercer trimestre de 2021. La lista, que amplía aún más la vasta oferta de contenido global del servicio de streaming, es producida por el estudio global de ViacomCBS, VIS, en asociación con creadores de contenido y productores de renombre mundial.

La lista inicial de contenido original de Paramount+ para América Latina incluye: La Gran Ola, JG Ballard Adaptation (título provisional), At Midnight, Medusa, Susana, Invitada de Honor, Dr. Ballí, Adriano Emperador, Rio Shore, Las Seguidoras, El Primero de Nosotros, El Día Menos Esperado, Ricardo Arjona – Hecho A La Antigua, Los Fuera de Ley, Anderson “The Spider” Silva, Siendo Pampita, Marley & Mirko, Manos Arriba Chef, Parot, Nieva en Benidorm, Cecilia y Los Enviados.

LA GRAN OLA – Protagonizada por el actor de renombre internacional Diego Boneta y basada en una historia real, esta serie biográfica retrata la increíble vida de Carlos “Coco” Nogales, conocido como uno de los mejores surfistas de olas grandes del mundo. Escapando de sus humildes comienzos y su traumática infancia en la Ciudad de México, decide huir y vivir en la calle. Unos años después, Coco vuela a Puerto Escondido, donde encuentra su pasión por las olas y se convierte en uno de los niños prodigio del surf más famosos de la ciudad. Luego comienza su viaje a través de la frontera de Estados Unidos, arriesgando su vida para perseguir su sueño. Hasta el día de hoy, Coco es considerado uno de los mejores surfistas profesionales de olas grandes del mundo.

JG BALLARD ADAPTATION (título provisional) – Protagonizada por el talentoso actor nominado al Premio de la Academia, Demián Bichir (Land, The Midnight Sky, Godzilla Vs Kong, The Hateful Eigh” y A Better Life), también como productor ejecutivo y director, escrita por el aclamado novelista Juan Villoro, y producida por la ganadora del Oscar® Frida Torresblanco, esta esperada serie está basada en The Air Disaster de JG Ballard (“Crash”), una historia de uno de los autores más grandes y proféticos del mundo. Este proyecto revela la realidad de la violencia y el peligro que enfrentan los periodistas mientras cubren la guerra del narcotráfico entre México y Estados Unidos. La serie gira en torno a la historia de amor entre Ted, un periodista mexicoamericano, y Alice, una corresponsal de guerra, quienes tuvieron una aventura durante la guerra de Irak y se reencuentran cubriendo el festival de cine de Acapulco. La noticia de un accidente de avión que transportaba a decenas de estrellas de Hollywood los une una vez más, pero ambos terminan en el lugar equivocado, enfrentando los peligros de una tierra sin ley. Demián está representado en CAA. La finca Ballard está representada por la agencia británica Casarotto Ramsay & Associates.

AT MIDNIGHT – Protagonizada por la superestrella internacional Diego Boneta, At Midnight es una comedia romántica sobre dos personas que han tomado la decisión “segura” de no enamorarse. Alejandro vive una vida predecible que va de acuerdo a su plan, mientras que Grace es una hermosa estrella de cine en ascenso con un novio famoso poco confiable; todo esto cambia cuando el destino los une. Escrita por Giovanni Porta, la película será realizada por la productora de Diego Boneta, Three Amigos, en sociedad con un equipo de exitosos coproductores que incluye a Dave Bernon; Automatik, la productora propiedad de Brian Kavanaugh Jones; Fred Berger, productor de la película ganadora del Oscar ®? La La Land; Teorema, empresa de Michel Franco y Eréndira Nuñez Larios; y la agencia de talentos COLOURSCMX.

MEDUSA – Un emocionante thriller que gira en torno a un grupo de amigos que se escapan a un resort paradisíaco un fin de semana. La tensión sube cuando uno de los amigos muere apuñalado en la playa. Como todos los miembros del grupo son interrogados por la policía y cada uno ofrece su versión diferente de lo que pudo haber sucedido, todos se convierten en sospechosos. Nadie dice la verdad y el asesino se esconde entre ellos.

SUSANA, INVITADA DE HONOR – Por primera vez, la superestrella de renombre regional Susana Giménez, será la invitada de amigos y celebridades internacionales en sus lujosas casas mientras los entrevista. El público también tendrá un lugar en la mesa, donde sus estrellas favoritas compartirán con Susana sus mejores experiencias, comidas favoritas, actividades y mucho más.

DR. BALLÍ – Una docuserie basada en la vida de Alfredo Ballí, un médico de Monterrey, México, que fue condenado por asesinar a su amante y ha inspirado la creación de uno de los villanos más escalofriantes de la literatura y el cine, Hannibal Lecter. Dr. Ballí será dirigida por el galardonado periodista y autor Diego Enrique Osorno.

ADRIANO EMPERADOR – Serie documental basada en la vida de una de las mayores leyendas del fútbol brasileño: Adriano Emperador. Cuando era niño, Adriano vivía en una de las favelas más grandes de Brasil en Río de Janeiro. El amor por su ciudad natal era tan fuerte que una vez que se convirtió en una estrella del fútbol, rechazó contratos millonarios, fama y fortuna para vivir junto a “su gente”. Adriano Emperador nos llevará al viaje del atleta superestrella desde sus humildes comienzos en las calles de la favela, su ascenso al estrellato del fútbol, el estilo de vida de la fama y el exceso que trajo, hasta las decisiones que tomó en el camino que cambiaron su vida para siempre.

RIO SHORE – Basado en el exitoso formato global de MTV, Jersey y Acapulco Shore, llega la última producción de la innovadora franquicia, Rio Shore, que sigue la vida de diez compañeros en una casa de vacaciones en Río de Janeiro, Brasil. El popular formato que ha tenido éxito en todo el mundo promete darles a los fanáticos todo lo que aman: amistad, drama, discusiones exageradas, triángulos amorosos indefinidos y travesuras escandalosas en uno de los destinos de playa más populares del mundo.

LAS SEGUIDORAS – Un thriller de humor negro del brillante equipo de Porta dos Fundos, escrito por Manuela Cantuária y con las actrices brasileñas Maria Bopp y Raissa Chaddad. As Seguidoras gira en torno a una influencer digital, Liv, que se obsesiona con su imagen y está dispuesta a protegerla a toda costa. Su historia empeora cuando es atacada por un acosador y lo mata en defensa propia. Liv decide deshacerse del cuerpo y continuar con su vida perfecta sin saber que algo profundo ha cambiado dentro de ella: ha descubierto un nuevo talento para asesinar, y ahora, esta influencer digital -aparentemente inofensiva- se convierte en una asesina en serie.

EL PRIMERO DE NOSOTROS – Este dramedy sigue a un grupo de amigos cuyas vidas cambian para siempre a raíz de noticias inesperadas que los inspiran a explorar sus sentimientos y encontrar el verdadero significado de la vida. El Primero de Nosotros está escrita por Ernesto Korovsky y Romina Moretto en colaboración con Micaela Libson y Juan Ciuffo. El reparto incluye a Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes.

EL DÍA MENOS PENSADO (título provisional) – Una producción de VIS en colaboración con Z Studios, que se propone explorar todas las facetas de las relaciones humanas. Escrita por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, la serie dramática comienza cuando las vidas de cuatro desconocidos se cruzan en un grupo de apoyo para padres viudos: una joven madre que ha perdido al amor de su vida, un músico de rock que es un extraño para sus hijos, un padre de familia conservador que cree tenerlo todo bajo control y una joven embarazada que le hizo una promesa a su novio moribundo. Bajo la guía de un psicólogo, juntos intentarán superar su dolor mientras se esfuerzan por convertirse en mejores padres. La serie está dirigida por Alejo Flah y es protagonizada por Francesc Orella, Blanca Portillo, Marta Hazas, Erick Elías y Alba Planas.

RICARDO ARJONA, HECHO A LA ANTIGUA – Un concierto exclusivo de Paramount+ con Ricardo Arjona. Con más de 20 millones de discos vendidos y una carrera que abarca 30 años, Arjona es uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de todos los tiempos. El concierto fue filmado en el convento de las Capuchinas del siglo XVIII en Guatemala, lugar de nacimiento de Ricardo Arjona, junto a 30 músicos. Rodeado por más de 5.000 velas repartidas por todo el patio circular del convento, la música de Arjona se eleva por la acústica del monumento, haciendo de esta una experiencia que no olvidarás.

LOS FUERA DA LEY – Una película de acción y comedia, creada y dirigida por Guel Arraes, responsable de los mayores éxitos de comedia en Brasil, como A Grande Família, O Auto da Compadecide y Os Normais. La película trata sobre seis personas que se vuelven bandidos en motocicletas. Kelson es un ladrón y su motocicleta es su vehículo de escape, pero necesita una mejor para escapar de las motocicletas policiales más poderosas. Fernando, dueño de un desguace de vehículos robados, vende a Kelson una motocicleta que una vez perteneció a Brasalite, un peligroso criminal detenido por la policía y que está cumpliendo condena en prisión. Suzi es una policía que desvía los vehículos de criminales encarcelados, un ladrón robando a otros ladrones. Las cosas se complican cuando Brasalite deja la prisión y quiere recuperar su moto y a la cabeza de la persona que la tiene. Junto con la hermana menor de Kelson, Jéssica, y su abogado Odair, este grupo de bandidos lucharán para escapar de la ley en sus motocicletas.

ANDERSON “THE SPIDER” SILVA – Esta serie biográfica cuenta la historia del artista brasileño de artes marciales mixtas Anderson “The Spider” Silva, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en el mayor campeón de UFC de la historia. Nacido en Sao Paulo, pero criado por su tía en las afueras de Curitiba, aprendió a luchar para sobrevivir desde que era un niño. Fue cajero de supermercado y empleado en un restaurante de comida rápida, pero su mayor pasión siempre fue la lucha. De niño practicó Taekwondo, Jiu-Jitsu y Muay Thai, convirtiéndose en cinturón negro en todas estas prácticas de artes marciales. Como adulto, entró en el mundo de la lucha profesional, ganando su primer título mundial en Japón, convirtiéndose tiempo después en el mayor campeón en la historia de la UFC, defendiendo su cinturón sin perder una pelea en siete años. Esta serie contará su increíble historia, dentro y fuera del ring.

SIENDO PAMPITA – Una serie estilo documental, dividida en diez partes que muestra la vida de la famosa conductora y modelo de televisión argentina, Carolina “Pampita” Ardohain. El público está invitado a adentrarse a su mundo en el que abre las puertas de su vida como mujer de negocios, celebridad, madre y esposa.

MARLEY & MIRKO – Una mirada exclusiva a la vida de uno de los conductores más queridos de la televisión argentina, Alejandro “Marley” Wiebe, y su hijo Mirko. Esta serie muestra su vida cotidiana criando a un niño como padre soltero mientras reflexiona sobre su relación como padre e hijo.

MANOS ARRIBA CHEF – Reconocidos Master Chefs argentinos, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular, competirán entre sí para averiguar quién es el mejor chef de ellos, haciendo equipo con otros participantes para preparar platos distintivos en una competencia cronometrada donde no pueden usar sus propias manos para cocinar.

PAROT – Escrita por Pilar Nadal (showrunner), Alonso Laporta, Olga Salvador, Mauricio Romero, Luis Murillo Arias Luis Murillo Moreno, Parot es una coproducción entre RTVE y VIS en colaboración con Onza, basada en la decisión del año 2013 de anular la “Doctrina Parot”, en España. Esta enmienda negaba a las personas condenadas por delitos graves derechos específicos otorgados por la ley española que limitaban o reducían la pena máxima de la prisión, liberando a casi un centenar de presos. Dirigida por Gustavo Ron y Rafael Montesinos, Parot cuenta con un reparto estelar que incluye a Adriana Ugarte, Iván Massagué, Blanca Portillo, Javier Albalá, Antonio Dechent y Michell Brown.

NIEVA EN BENIDORM – Este largometraje es una coproducción entre VIS, El Deseo, la productora de Pedro Almodóvar, RTVE y Movistar, y está dirigido por Isabel Coixet. El drama español que es protagonizado por Timothy Spall, Sarita Choudhury, Carmen Machi, Ana Torrent y Pedro Casablanc, cuenta la historia de Peter Riordan, un hombre solitario y metódico obsesionado con los fenómenos meteorológicos. Cuando se jubila anticipadamente del banco de Manchester donde ha trabajado toda su vida, decide visitar a su hermano Daniel, que vive en Benidorm. Al llegar, descubre que su hermano, dueño de un club burlesque, ha desaparecido. Junto con Alex, una misteriosa mujer que trabaja en el club y un policía obsesionado por la presencia de Sylvia Plath en ese lugar en los años cincuenta, intentarán averiguar qué le ha pasado a Daniel.

Previamente anunciado

CECILIA – Creada por Oficina Burman y protagonizada por Mariana Treviño (Club de Cuervos, Narcos: México, 100 Días Para Enamorarnos), Cecilia es un dramedy moderno sobre una mujer que sufre un derrame cerebral y lucha por mantener a su familia unida mientras reconstruye su vida. El reparto de Cecilia incluye también a Erik Hayser, Michell Brown y Martín Altomaro.

LOS ENVIADOS – Esta es la primera serie coproducida por el director y guionista ganador del Oscar®?, Juan José Campanella y su productora, 100 Bares. Con un reparto que incluye a Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez e Irene Azuela, Los Enviados está escrita por Leandro Calderone, Emanuel Díaz y Molo Alcocer; y dirigida por Campanella junto a Martino Zaidelis, Camilo Antolini e Hiromi Kamata. Los Enviados es un thriller de acción que sigue la vida de dos sacerdotes poco convencionales, que forman parte de una fuerza de élite dirigida por el Vaticano y dedicada exclusivamente a corroborar la veracidad de los milagros. Ambos son enviados al pueblo mexicano de San Acacio para investigar a Rafael Quintana, un sacerdote conocido por realizar curaciones milagrosas en un psiquiátrico.

Este contenido original de Paramount+ se sumará a la oferta de contenidos globales y originales que ofrece la plataforma de streaming premium, como The Handmaid’s Tale, No Activity, Strange Angel, Kamp Koral: ¡Los primeros años de Bob Esponja!, Two Weeks to Live, Yellowstone, Killing Eve, y la serie dramática de SHOWTIME, Your Honor. Otras series originales de SHOWTIME son The Good Lord Bird, The Comey Rule y Escape at Dannemora. Los formatos globales de MTV y Comedy Central disponibles en la plataforma incluyen Acapulco Shore: Sus Historias, Families of the Mafia, Jersey Shore, Se Rentan Cuartos y La Culpa es de Malinche en los países de habla hispana, y DEFEX Brasil, A Treta Não Tira Férias, y A Culpa e do Cabral en Brasil.