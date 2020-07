Peacock, nuevo servicio de streaming lanzado por NBCUniversal

Comcast ha lanzado en Estados Unidos una opción más de servicio de contenidos por video streaming. En este caso se llama Peacock y se ofrece por medio de la empresa NBCUniversal.

Este servicio premium incluirá contenido “clásico”como premium de los programas de NBCUniversal incluyendo los que se pasan por redes de cable y películas de Universal Pictures, Dreamworks Animation y Focus Features. También tendrá contenidos exclusivos como programas y películas y algunas retransmisiones.

Este servicio debe su nombre Peacock, “pavo real” a que el logo recuerda los inicios de sus transmisiones por televisión, en 1960, cuyo lanzamiento fue a color, a diferencia de la competencia que era a blanco y negro y su dueño, la empresa RCA, buscaba colocar en el mercado sus televisores a color, por lo que el pavo real mostraba los colores primarios y secundarios en sus plumas.

Plataformas y dispositivos

Desde el 15 de julio está disponible en Estados Unidos, con apps en iOS y Android, teelvisores inteligentes con Android TV así como cajas compatibles con esta plataforma, cajas de Apple TV y la consola Xbox One. Algunos modelos de SmartCast Tv de Vizio y de LG Smart TV también lo van a incluir y el día 20 llega la app para Playstation 4.

Precio

Se ofrecerán dos versiones de suscripción, una de estas gratuita, con soporte de publicidad y Peacock Premium, con más contenido pero con costo.

Peacock gratis: esta versión, sustentada con publicidad, ofrece 13,000 horas de contenido. Los programas que se transmiten en Peacock estarán disponibles al día siguiente. Ofrece series clásicas de TV y películas populares seleccionadas, noticieros diarios y programas deportivos y algunos en español y algunos episodios de contenido original de sus series propias.

Peacock Premium: ofrece 20,000 horas de contenido, con acceso a programas exclusivos, más cobertura de eventos deportivos y acceso al día siguiente de temporadas y series. Fans de The Tonight Show with Jimmy Fallon, y Late Night with Seth Myers, pueden ver nuevos episodios a las 8 pm ET y 9 pm ET, respectivamente, es decir, horas antes de que se transmitan en el canal NBC.

Peacock Premium tendrá un precio de $4.99 USD mensuales con publicidad y de forma gratuita para los usuarios de Comcast y Cox. La versión premium sin publicidad cuesta $9.99 USD.

Los usuarios de Android y Android TV podrán acceder a la versión premium con publicidad, por tiempo limitado de forma gratuita hasta el 15 de octubre.

Por ahora no soporta contenido en 4K pero a futuro lo hará. Peacock soporta el uso de tres usuarios con una sola cuenta.