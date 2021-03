Huawei trabaja a marchas forzadas en sus propios servicios para tratar de ofrecer HMS más completos y sean una alternativa real y competitiva a los Google Mobile Services, que ya no pueden usarse en los teléfonos Huawei desde hace ya varios meses. Un nuevo informe muestra que la compañía está trabajando en Petal Assistant, Petal Vision y Petal Input, características que ya se encuentran en fase de pruebas.

Por desgracia, la fuente que filtró está información no proporciona detalles adicionales, pero nos da un pequeño vistazo de los próximos proyectos que tiene en puerta el fabricante chino. Huawei Technologies Co., Ltd. presentó recientemente una serie de solicitudes de marcas comerciales entre las cuales se encuentran Petal Search y Petal Maps.

Como su nombre lo indica, Petal Search es un motor de búsqueda universal que admite múltiples métodos de búsqueda, mientras que Petal Maps, es una aplicación de mapas como Google Maps. Esta aplicación es actualmente compatible con la serie de teléfonos Mate 40, P40 y Mate 30.

Petal Search está disponible en más de 170 países y abarca más de 20 categorías. Los usuarios pueden obtener información sobre aplicaciones, noticias, videos, imágenes, compras, viajes, boletos aéreos, hoteles, música, servicios locales y diversa información. Adicionalmente, admite más de 50 idiomas.

Por otro lado, Petal Maps es el servicio de mapas de Huawei que quiere plantar cara a los mapas de Google. Este servicio está disponible en más de 140 países y regiones fuera de China. Ofrece servicios como posicionamiento de mapas, visualización de mapas, navegación de conducción y condiciones de carretera en tiempo real.

Esperamos que a lo largo de las próximas semanas podamos conocer más detalles sobre Petal Assistant, que parece ser el asistente digital que vendrá por defecto con HarmonyOS, así como de Petal Vision y Petal Input.

