Parece que Google está trabajando en un nuevo plan de suscripción mensual que incluiría varios de sus servicios para competir con Apple One, y el cual sería un plan que solo los poseedores de un teléfono Pixel podrían disfrutar.

El plan llevaría por nombre Pixel Pass y sería el Apple One de Google que engloba varios de los servicios de la compañía con el único objetivo de ahorrar dinero y ofrecer acceso a algunas de las plataformas más importantes de la gran G. De acuerdo con Brandon Lee, un veterano de las filtraciones reveló hace poco en su cuenta de Twitter información importante sobre este nuevo servicio que se dio a conocer por otras fuentes hace unos meses, pero ahora con detalles adicionales.

Pixel Pass: This appears to be a blend of the iPhone upgrade plan where you can get a new phone every year and the Apple One Subscription.

Contains YouTube Premium, Google One, Play Pass, extended warranty, and is associated with Google Fi.#pixel6 #teampixel pic.twitter.com/iU7VTc16vS

