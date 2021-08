Spotify Plus podría costar alrededor de 20 pesos

Después de que YouTube nos anunciará de que está trabajando en una versión Premium Lite de su servicio que cuesta menos dinero, ahora es Spotify el que presenta la misma estrategia, pero un poco más atractiva para los usuarios. El nuevo plan de la empresa de streaming es ofrecer su servicio de pago por menos de la décima parte de lo que cuesta la suscripción premium estándar.

La compañía confirmó que está trabajando en un nuevo plan de suscripción que será más barato, pero que mejora la experiencia en comparación con la versión gratuita. Se trata del plan Spotify Plus, la cual tiene un precio de 0.99 dólares, algo así como 19 pesos mexicanos al cambio monetario actual. Un costo que sin duda suena muy tentador para los usuarios.

Spotify Plus básicamente será un modelo más económico pero atractivo para todos. Este plan seguirá mostrando anuncios, pero permitirá el cambio ilimitado de canciones. Es decir, se quita el límite de saltar hasta 6 vedes de canción por hora, y se puede elegir canciones libremente de playlists y pistas del catálogo, lo único que se mantienen son los anuncios.

Cabe destacar que este plan está en fase de pruebas para un limitado grupo de usuarios en los Estados Unidos, y se ha mencionado que no hay ninguna garantía de que Spotify Plus se convierta en una nueva suscripción dentro de su oferta en algún momento, ya que solo se trata de una prueba, y esto no significa que llegará oficialmente al mercado.

Un portavoz de la empresa aclaró que algunas pruebas terminan eliminándose en el camino, mientras que otras solo pueden proporcionar aprendizajes para mejorar el producto. Por el momento no se ha dado más información sobre el plan barato de Spotify, pero sin duda que es un plan bastante tentador e interesante para poder dar el salto a una versión de pago de Spotify, lo que aumentaría significativamente la cuota de usuarios del servicio.