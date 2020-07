Pluto TV LATAM agrega 4 nuevos canales enfocados en comedia y entretenimiento

Pluto TV Latinoamérica , el servicio gratuito de streaming de televisión sustentado por publicidad, anunció la llegada de cuatro nuevos canales ya disponibles: MTV Pranks, People are Awesome, Fail Army y The Pet Collective se suman al listado de 47 canales que la plataforma ofrece actualmente en America Latina.

MTV Pranks (160) es el canal perfecto para quienes buscan reírse a carcajadas. Sus programas Ridiculousness, Bugging Out, Disaster Date, Vidiots y Punk’d, bajo la conducción del reconocido actor Ashton Kutcher, muestran cómo otros se burlan, dejan en shock y sorprenden a sus amigos con todo tipo de situaciones escandalosas.

Las increíbles historias que habitan en el canal People are Awesome (173) permite descubrir hasta dónde es capaz de llegar el ser humano gracias a sus habilidades, destrezas y hazañas. Los programas Exhibition Awesome, Showcase y Spotlight despiertan una mezcla de adrenalina, admiración y emoción que resultará imposible cambiar de canal.

Por medio del canal Fail Army (502), jóvenes y adultos podrán sumergirse en un mundo de carcajadas, sobresaltos y bloopers, bloopers y más bloopers. Una alta dosis de accidentes, bloopers y momentos fallidos que te harán morir de risa, con sus programas Fails of the Month, FailArmy Playlist, FailFactory y Recording for Duty.

Mientras que The Pet Collective (505) es el canal dedicado a los mejores amigos del planeta: animales y mascotas. Los memes más divertidos y los momentos más emotivos protagonizados por animales, disponibles a través de los programas We Heart Animals, Animals Unscripted, Primetime Pets, Kitten Love y Puppy Love.