Pluto TV añade canales infantiles en América Latina

Pluto TV LATAM ahora cuenta con 36 canales en 17 países latinoamericanos y continúa fortaleciendo su catálogo de contenido en español con socios tales como Sony, Lionsgate, Paramount, A2 Films, Leda Films, BlueAnt Media, Viz Media, Beverly Hills Entertainment, DRG, Off the Fence, Oh My Pet, New Dominion Pictures, Leda Films, Nelvana, Polar, Kinpil y CDC.

Los nuevos canales refuerzan las categorías de niños, curiosidad, películas y entretenimiento, con contenido especialmente adaptado para América Latina con exitosas series de televisión y películas galardonadas, en una variedad de géneros que incluyen realities, anime, estilo de vida, competencias, naturaleza, casos policiales reales y contenido para niños. La plataforma de transmisión gratuita es fácil de usar y presenta contenido de diversos estudios de cine, canales de televisión y compañías de producción audiovisual mundialmente conocidas. Desde transmisión en vivo hasta contenido on demand, Pluto TV LATAM ofrece a los usuarios una amplia variedad de experiencias.

En mayo, Pluto TV LATAM sorprendió a los fanáticos con su primer canal emergente, Estrellas de acción, ofreciendo icónicas películas de acción para maratonear junto a Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Jason Statham y Steven Seagal, hasta el 10 de junio. Además, en Pluto TV Reality, el famoso comediante y productor mexicano, Eugenio Derbez, nos trae Deshecho en casa, una serie de seis episodios que sigue la hilarante vida de la familia Derbez durante la cuarentena.

Estos nuevos canales se suman a los agregados el mes pasado: Pluto TV Fútbol para Fans, Pluto TV Hogar, Pluto TV Teens y Maratones, con éxitos como Degrassi, Minuto para Ganar y Master Chef.

NUEVOS CANALES Y CONTENIDO A PARTIR DEL 26 DE MAYO

Pluto TV Anime Acción : Luego del exitoso lanzamiento de Pluto TV Animé y a pedido del público, llega Pluto TV Animé Acción con los clásicos del Dark Animé como “Naruto”, “Bleach” y “ Death Note”, entre otros.

: Luego del exitoso lanzamiento de Pluto TV Animé y a pedido del público, llega con los clásicos del Dark Animé como “Naruto”, “Bleach” y “ Death Note”, entre otros. Pluto TV Animales. Desde los animales más salvajes hasta las mascotas más amigables y todas las maravillas que nos regalan estas especies, estarán aquí para mejorar tu día. “My Animal friends”, “Baby Animals Around the World” y “Wildlife Icons” son algunos de los títulos que te sorprenderán en Pluto TV?Animales .

Desde los animales más salvajes hasta las mascotas más amigables y todas las maravillas que nos regalan estas especies, estarán aquí para mejorar tu día. “My Animal friends”, “Baby Animals Around the World” y “Wildlife Icons” son algunos de los títulos que te sorprenderán en . Los archivos del FBI : Para quienes tienen alma de detective, el canal, Los archivos del FBI da una mirada semanal sobre cómo el Buró Federal de Investigaciones utiliza la ciencia forense y la determinación absoluta de los investigadores para resolver los casos más sorprendentes.

: Para quienes tienen alma de detective, el canal, da una mirada semanal sobre cómo el Buró Federal de Investigaciones utiliza la ciencia forense y la determinación absoluta de los investigadores para resolver los casos más sorprendentes. Pluto TV Cine Romance : En Pluto TV Cine Romance encontraras las historias de amor más memorables, como “Un Amor para Recordar”, “Experta en Bodas”, “Una Vez” y “Pretty in Pink”.

: En encontraras las historias de amor más memorables, como “Un Amor para Recordar”, “Experta en Bodas”, “Una Vez” y “Pretty in Pink”. Pluto TV Cine Suspenso: La tensión también estará presente con películas como “El Despertar de Madison”, “Cleaner”, “Faces in the Crowd” y “Game of Death” en Pluto TV Cine Suspenso el canal donde los asesinos, espías y gangsters te mantendrán pegado a la pantalla.

La tensión también estará presente con películas como “El Despertar de Madison”, “Cleaner”, “Faces in the Crowd” y “Game of Death” en el canal donde los asesinos, espías y gangsters te mantendrán pegado a la pantalla. Babar: También en Pluto TV el nuevo canal Babar, con las aventuras del entrañable rey de los elefantes, su familia y amigos para disfrutarlas en maratón.

NUEVAS PELÍCULAS Y SERIES

Las peliculas recientemente agregadas a Pluto TV incluyen: El Gran Casamiento (con Robert DeNiro, Katherine Heigl, Diane Keaton, Robin Williams, Susan Sarandon y Amanda Seyfried), Jobs (con Ashton Kutcher), El Niño y el Fugitivo (con Matthew McConaughey), La Frontera (con Sharon Stone), Amores Peligrosos (con Matthew McConaughey, Zac Effron y Nicole Kidman), Reina de la Tierra (con Elisabeth Moss), Mirada de Angel (con Jennifer Lopez), Todos los hombres del rey (con Jude Law, Sean Penn, Anthony Hopkins, Kate Winslet y Mark Ruffalo), El ladrón de orquídeas (con Meryl Streep y Nicolas Cage) y El crimen del padre Amaro (con Gael Garcia Bernal), entre otros títulos.

Adicionalmente, Pluto TV agregó nuevos shows de entretenimeinto que incluyen series tales como El Elegido en Telefe Clasico y Los misterio del oráculo on Pluto TV Teen.